Es fehlt Wohnraum für Ältere: Landkreis braucht in 20 Jahren fast 8000 Seniorenwohnungen

Von: Claudia Brandau

Die Zahl der Älteren steigt, auch die Generation der Baby-Boomer geht demnächst in großer Zahl in Rente: Es fehlen seniorengerechte und bezahlbare Wohnungen im Landkreis Schwalm-Eder. © IG BAU Nordhessen

Senioren aus dem Landkreis suchen oft vergeblich nach einer altersgerechten Bleibe.

Schwalm-Eder – Sinkendes Rentenniveau, steigende Mieten: Die IG Bau Nordhessen hat Sorge, dass das Wohnen künftig viele Senioren teuer zu stehen kommt. „Wenn die Wohnkosten weiter in dem Tempo der vergangen Jahre steigen, werden viele Senioren – auch die, die damit längst noch nicht rechnen – ihren Konsum einschränken müssen. Ältere Menschen werden die hohen Mietpreise oft kaum noch bezahlen können“, sagt Klaus Michalak, Vorsitzender der IG Bau Nordhessen.

Für viele werde es dann finanziell eng. Deshalb würden auch im Schwalm-Eder-Kreis künftig deutlich mehr Menschen als heute auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, so die Gewerkschaft.

Die drohende ‚graue Wohnungsnot’ der künftigen Senioren erfordere deutlich mehr Geld für den Neubau von Seniorenwohnungen

Um den Wohnungsmarkt für die kommende Rentnergeneration besser vorzubereiten, fordert die IG Bau, deutlich mehr preiswerten, aber vor allem auch altersgerechten Wohnraum zu schaffen. „Dafür brauchen wir klare finanzielle Anreize,“ so der Bezirksvorsitzende der IG Bau Nordhessen. Die drohende ‚graue Wohnungsnot’ der künftigen Senioren erfordere deutlich mehr Geld für den Neubau von Seniorenwohnungen, aber auch für die altersgerechte Sanierung bestehender Wohnungen. Dabei seien Kommunen, Land und Bund gefordert. Das Bundesbauministerium stelle in diesem Jahr einen Fördertopf von 75 Millionen Euro über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für den altersgerechten Umbau von Wohnungen zur Verfügung.

Das Geld werde dringend gebraucht, reiche aber bei Weitem nicht, das habe das vergangene Jahr gezeigt, in dem der Topf „ruckzuck leer“ gewesen sei: „Schon nach sechs Wochen war kein einziger Förder-Euro mehr da. Da muss mehr passieren“, fordert Michalak. Zusätzlich schlägt die IG Bau eine Selbstverpflichtung für große Wohnungskonzerne vor: Wohnungsunternehmen sollten sich verpflichten, einen bestimmen Anteil frei werdender Wohnungen altersgerecht umzubauen. Dieser sollte bei mindestens 20 Prozent liegen.

Auch das KfW-Zuschussprogramm „Altersgerechtes Umbauen“ sei für viele nicht attraktiv

Auch der Landkreis sieht die stets älter werdende Bevölkerung als Herausforderung, die von vielen Akteuren angegangen werden muss. „Die Politik auf allen Ebenen muss Fördermöglichkeiten anbieten, Kontakte zu Wohnungsbaugesellschaften halten, Zuschüsse erweitern und weitere Beratungsangebote schaffen“, so Landkreissprecher Philipp Klitsch. Das Problem sei aber auch, dass Finanzierungsmöglichkeiten ausgeweitet, angepasst und attraktiver werden müssten. So genehmige die Pflegeversicherung oft nur einmalige Maßnahmen, die das Wohnumfeld verbessern – der Höchstbetrag von 4000 Euro reiche aber meist nicht für den Umbau eines Bades oder den Einbau eines Treppenlifts. Auch das KfW-Zuschussprogramm „Altersgerechtes Umbauen“ sei für viele nicht attraktiv, da der Zuschuss nur zehn Prozent betrage und das benötigte Eigenkapital bei 90 Prozent liege. Der Landkreis habe das Problem erkannt und biete bereits viele Beratungsmöglichkeiten, so wie den Pflegestützpunkt. Dieser ist Anlaufstelle für ältere Menschen und hilft bei Fragen zu Umbauten und deren Finanzierung, mit im Boot ist auch die Wirtschaftsförderung Schwalm-Eder.

Die Leitstelle „Älter werden“ berät zusätzlich Städte, Kommunen und Investoren bei Fragen zur Ansiedlung von Senioren- und Pflegeheimen, zum Schaffen von Plätzen im „Betreuten Wohnen“ und Tagespflegeeinrichtungen. Ziel ist es den Bedarf an bezahlbarem, barrierefreiem Wohnraum zu decken. Doch die Verantwortung für die vielen veränderten Bedürfnisse und Ansprüche liege nicht nur bei der Politik, auch private Investoren seien gefordert, heißt es aus dem Kreishaus. Auch sie müssten bereit sein, in barrierefreie Wohnprojekte zu investieren, gute Beispiele im Landkreis gebe es bereits.

Vor allem aber auch gelte die Verantwortung des Einzelnen: Privatpersonen sollten sich bereits früh mit dem Thema Altern und dem barrierefreien Wohnen auseinandersetzen. (Claudia Brandau)

Wohnberater helfen weiter Die Leitstelle „Älterwerden“ hat erstmals im Jahr 2014 in Kooperation mit der Hessischen Fachstelle für Wohnberatung 22 und ganz aktuell in diesem Jahr 18 ehrenamtliche Wohnberaterinnen und Wohnberater ausgebildet. Sie führen die im ersten Schritt für ihre Städte und Gemeinden niedrigschwellige Beratungen zum Thema „Barrierefreiheit“ durch. Sie sind Lotsen, die private Anfragen und kommunale Möglichkeiten zusammen bringen. Die Kommunen stellen Kontakte her.