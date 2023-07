Experte: Rechte Szene im Schwalm-Eder-Kreis ist weiterhin aktiv und gewaltbereit

Demokratiekonferenz

Aktionen und Hetze befürchtet: Stimmung gegen Geflüchtete machen rechte Parteien ebenso wie rechte Gruppen auch im Schwalm-Eder-Kreis.

Experte Sascha Schmidt spricht im Interview über die rechte Szene im Schwalm-Eder-Kreis. Anlass ist die Demokratiekonferenz Schwalm-Eder in der Kulturfabrik in Melsungen.

Schwalm-Eder – Die AfD kommt nach einer aktuellen Umfrage auf 34 Prozent in Thüringen. In Hessen – auch im Schwalm-Eder-Kreis – rechnet Politikwissenschaftler Sascha Schmidt bei der Landtagswahl am Sonntag, 8. Oktober 2023, mit einem Zuwachs. Schmidt ist mit Yvonne Weyrauch Autor des neuen Buches „Rechter Terror in Hessen“ und Gast der Demokratiekonferenz Schwalm-Eder am Freitag, 7. Juli, in der Kulturfabrik in Melsungen.

Von dem Aufwind für die AfD und dem Erstarken der rechten Szene – auch im Schwalm-Eder-Kreis – ist Politikwissenschaftler Sascha Schmidt nicht überrascht. Er befasst sich seit Jahren intensiv mit der extremen Rechten in Hessen und ist Berater im „Beratungsnetzwerk Hessen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“. Heute ist er Gast bei der Demokratiekonferenz des Landkreises in Melsungen. Im Interview spricht er über die Entwicklung der rechten Szene im Schwalm-Eder-Kreis.

Demokratiekonferenz in Melsungen Die Demokratiekonferenz Schwalm-Eder findet am Freitag, 7. Juli, in der Kulturfabrik in Melsungen von 16 bis 20 Uhr statt. Unter dem Titel „Schon wieder oder immer noch? Rechte Strukturen in unserer Region“ werden Entwicklungen im Rechtsextremismus und die Demokratiegefährdung thematisiert. Dabei sind Yvonne Weyrauch und Sascha Schmidt, Autoren des Buches „Rechter Terror in Hessen – Geschichte, Akteure, Orte“. (may)

Herr Schmidt, der Titel der Veranstaltung lautet: „Schon wieder oder immer noch? Rechte Strukturen in unserer Region.“ Welche Antwort geben Sie darauf für den Schwalm-Eder-Kreis?

Sowohl als auch. Der Schwalm-Eder-Kreis ist seit vielen Jahrzehnten immer wieder ein Aktionsraum für die extreme Rechte. Der sogenannte „Reichshof“ in Schwarzenborn, den der im Jahre 2014 verstorbene Rechtsterrorist Manfred Roeder 1975 kaufte und der bis heute von Neonazis genutzt wird, spielt für die Kontinuität in der Region eine zentrale Rolle. Aber auch darüber hinaus entstanden immer wieder neue Strukturen. Im Parteienspektrum beispielsweise seitens der NPD, der Republikaner oder des „Bürgerbündnis Pro Schwalm-Eder“. Jüngere Neonazis sammelten sich vor allem bei den „Freien Kräften Schwalm-Eder“ oder in der „Identitären Bewegung“.

Die Gruppe „Freie Kräfte Schwalm-Eder“ soll es nicht mehr geben, hat sich die Gruppe tatsächlich aufgelöst?

Die „Freien Kräfte Schwalm-Eder“ zählten ab Mitte der 2000er zu den mitgliederstärksten Kameradschaften in Hessen. In den Jahren 2005 bis 2011 griffen Gruppenmitglieder regelmäßig organisiert vor allem politische Gegner an. In dieser Form existiert die Gruppe nicht mehr. Einige Personen haben sich zurückgezogen. Andere gingen zur NPD und nahmen weiterhin an Neonazi-Demonstrationen und -Konzerten teil. Auch in den vergangenen Jahren. Zudem stand ein ehemaliges Mitglied mit dem Mörder von Walter Lübcke bis zu dessen Festnahme in Kontakt und nahm mit ihm an Demonstrationen teil. Solche Personen sind weiterhin eine Gefahr.

Welche extremen Parteien/Gruppen sind derzeit in Hessen und insbesondere im Schwalm-Eder-Kreis aktiv und wie ist es um diese bestellt?

In Hessen ist das Neonazi-Spektrum aktuell vor allem in den Parteien NPD, „Der III. Weg“ und – vor allem im Schwalm-Eder-Kreis – „Die Rechte“ organisiert. Die Szene ist aktuell jedoch eher schwach organisiert. Gleichwohl geht von dieser stets eine große Gefahr aus. Einen deutlichen Zulauf haben in den vergangenen Jahren „Reichsbürger“ erfahren. Bei diesen herrscht eine hohe Affinität für Waffen vor: Im Schwalm-Eder-Kreis wurden bei einer Razzia im Frühjahr 2021 bei drei Anhängern zahlreiche Waffen gefunden. Der Fall eines 21-jährigen Spangenbergers, der jüngst wegen Anschlagsplanungen und Sprengstoffbesitz verurteilt wurde, zeigt die Gefahr, die auch von einzelnen Radikalisierten ausgeht.

Zuletzt haben wir über Aktivitäten des „Dritten Wegs“ im Landkreis berichtet, wie bewerten Sie diese?

„Der III. Weg“ ist entstanden aus Mitgliedern der NPD und militanter Kameradschaftsstrukturen. Nicht nur in Hessen ist „Der III. Weg“ mittlerweile aktiver als die NPD und zum Anlaufpunkt für das gewaltbereite Spektrum geworden. Dies gilt auch für Nordhessen. Der dort gegründete „Stützpunkt“ ist der erste, der ausschließlich in Hessen angesiedelt ist. Dass sich die Regionalgruppe auf dem „Reichshof“ gegründet hat, zeugt von der Einbindung in die Szene vor Ort. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass sich die Gruppe bald wieder mit Hetze und Aktionen gegen Geflüchtete hervortun wird.

Zur Person Sascha Schmidt (47 Jahre) ist Politikwissenschaftler und aktiv im „Beratungsnetzwerk Hessen – gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“. Er leitet die Fachabteilung „Rechtsextremismus“ beim DGB Hessen-Thüringen und ist regelmäßig Autor des Magazins „der rechte rand“. (may)

Welchen Ausgang erwarten Sie mit Blick auf die extrem rechten Parteien von der Landtagswahl im Oktober 2023?

Die neonazistischen Parteien treten allesamt nicht zur Wahl an. Die NPD, die seit kurzem „Die Heimat“ heißt, hat sich wohl auch aufgrund der Konkurrenz durch die AfD keine Chancen ausgerechnet. Die AfD wird insofern die einzige Partei aus dem extrem rechten Spektrum sein, die zur Wahl antritt. Dass auch sie für ehemalige Neonaziaktivisten attraktiv ist, hat die letzte Kommunalwahl gezeigt. Im Landkreis Kassel kandidierte ein ehemaliger Kameradschaftsaktivist für die AfD. Mit Blick auf die Prognosen dürfte ihr Einzug als sicher gelten.

Und was genau erwartet die Teilnehmer der Demokratiekonferenz?

Zunächst eine Betrachtung der Gefahren rechter Strukturen und Gewalt. Wir werden in unserem Eröffnungsvortrag den Blick weiten auf die lange Geschichte dieser Gewalt in Hessen und im Schwalm-Eder-Kreis. Nachfolgend wird es um aktuelle extrem rechte Entwicklungen im Landkreis aus Sicht der Polizei gehen. Über das, was diesbezüglich vor Ort getan werden kann, soll sich mit den Anwesenden ausgetauscht werden. Zudem präsentieren sich die regionalen Projekte von „Demokratie leben!“. Diese Projekte leben von der Mitarbeit aus der Zivilgesellschaft. Dazu will die Konferenz anregen. (Maja Yüce)