Falsche Ärztin: Landgericht Kassel muss Anklageschrift prüfen 

Noch ist nicht klar, wann es zu einer etwaige Hauptverhandlung im Fall der falschen Ärztin kommt, die auch am Fritzlarer Hospital tätig war und wegen fünffachen Mordes angeklagt ist.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Kassel die falsche Ärztin Meike W., die auch am Fritzlarer Hospital tätig war, unter anderem wegen Mordes in fünf Fällen angeklagt hatte, ist das Verfahren zurzeit bei der 6. großen Strafkammer – Schwurgerichtskammer – des Landgerichtes Kassel anhängig.

„Derzeit befindet sich das Verfahren im sogenannten Zwischenverfahren“, erklärt Dr. Christian Springmann, Vorsitzender Richter am Landgericht.

Laut Springmann hatte die Angeschuldigte beziehungsweise ihre Verteidigung zwischenzeitlich Gelegenheit, sich dazu zu erklären, ob die Vornahme einzelner Beweiserhebungen vor der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens beantragt wird oder ob sie Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens vorbringen will.

Unter Berücksichtigung des besonderen Beschleunigungsgebots, das in Haftsachen gilt, sei nun durch die Kammer zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Kassel zur Hauptverhandlung zuzulassen ist.

„Die Prüfung wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Springmann. Es sei erforderlich, sich in das umfangreiche Aktenmaterial einzuarbeiten. Außerdem stehe noch die Vorlage eines schriftlichen Sachverständigengutachtens aus, das zuvor in Auftrag gegeben wurde.

Wann die Prüfung abgeschlossen sein wird und wann die etwaige Hauptverhandlung beginnt, sei deshalb zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar.