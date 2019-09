Metallica – 20-jähriges Bestehen der S&M-Konzerte. Das Erlebnis im Cine-Royal Fritzlar.

Am 9. Oktober zeigt das Cine-Royal eine unverzichtbare Feier zum 20-jährigen Bestehen von Metallicas bahnbrechenden S&M-Konzerten und dem mit dem San Francisco Symphony Orchestra aufgenommenen Album.

Nach 20 Jahren teilt sich die Metal-Band noch ein mal mit dem Streichorchester eine Bühne, und zusammen spielen sie neben den „Klassikern“ von 1999 auch symphonische Versionen neuer Songs und bieten Millionen von Fans in einem weltweiten Kino-Event die Möglichkeit, die Zeit in den Schatten zu stellen und die Show als modernes Großbildkonzert zu erleben.

Richtig klassisch, ganz ohne E-Gitarren, wird es dagegen am 8. Oktober auf der Kinoleinwand, wenn die Royal Opera House Kinosaison 2019/2020 endlich mit Mozarts „Don Giovianni“ startet. Insgesamt 13 Produktionen aus Ballett und Oper werden in der Saison erstmals live aus dem Herzen Londons auf die große Leinwand nach Fritzlar übertragen. Die zweite Oper aus dem „ROH“ Programm folgt am 24. Oktober, wenn Donizettis „Don Pasquale“ übertragen wird. Sämtliche Produktionen bieten nicht nur ein perfekt abgemischtes Klangerlebnis, auch der Blick auf das Geschehen ist im bequemen Kinosessel so, als hätte man die besten Karten ein paar hundert Kilometer weiter im Londoner Covent Garden ergattern können.