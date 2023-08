Feuer vernichtet Werkstatt - Gebäude stand dicht am Kuhstall

Von: Claudia Brandau

Die Werkstatt war nicht zu retten: Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Homberg wurden Gebäude und viele Geräte zerstört. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. © Feuerwehr Homberg

Homberg – Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Homberger Basthauptweg wurde am Samstagnachmittag eine Werkstatt komplett zerstört. Die dort untergebrachten Geräte und Maschinen wurden Opfer der Flammen, die Schadenshöhe steht allerdings noch nicht fest.

Das brennende Gebäude lag genau zwischen zwei Stallgebäuden: Die Sorge war groß, dass das Feuer auf sie übergriff. © Privat

Doch weder Mensch noch Tier kamen zu Schaden: Und das, obwohl die Werkstatt dicht zwischen Wohnhaus und Stall lag. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in dem Schuppen. Doch wenn sich auch nicht Menschen in Gefahr befanden, so war die Lage doch alles andere als einfach: „Wir hatten die große Sorge, dass das Feuer auf den benachbarten Stall übergreifen würde, in dem nicht nur Tiere untergebracht, sondern auch Stroh gelagert war“, sagt der Homberger Wehrführer Matthias Poppitz.

Zusätzlich stellten in der Werkstatt befindliche Gasflaschen eine große Gefahr dar: Drei Flaschen explodierten bereits kurz nach der Ankunft der Feuerwehr. Die war gegen 15.35 Uhr alarmiert worden und bereits nach wenigen Minuten vor Ort.

Nach zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle: Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. © Privat

Bereits zu diesem Zeitpunkt aber schlugen schon die Flammen heraus, berichtet Stadtbrandinspektor Jörg Rohde. Die gemeldete Gefahrenlage war wegen der bedrohlichen Gemengelage schon nach wenigen Minuten nach Eintreffen der Wehren um eine weitere Stufe erhöht worden: Neben den Feuerwehren aus Homberg, Holzhausen, Mardorf, Mühlhausen und Berge wurden auch die Wehren aus Borken, Knüllwald, Frielendorf und Felsberg nachalarmiert.

Die Feuerwehr Homberg griff das Feuer mit der Drehleiter von oben an: Der Wind habe günstig gestanden und die Löscharbeiten erleichtert, die Flammen schlugen nicht über, sagt Jörg Rohde.

Die Feuerwehr konnte die restlichen Gasflaschen bergen, später suchte sie mit Hilfe der Wärmekamera den Stall samt Spitzboden nach eventuellen Glutnestern ab, fand aber keine.

Sowohl Wehrführer Matthias Poppitz als auch Standbrandinspektor Jörg Rohde zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Löscharbeiten und des Einsatzes. Bereits die neunköpfige Besatzung des ersten Fahrzeugs habe einen „hervorragenden Job“ gemacht, sagte Poppitz. Der Einsatz sei in jeder Hinsicht souverän und routiniert verlaufen, lobte auch Stadtbrandinspektor Jörg Rohde: Nur zwei Stunden nach Alarmierung sei er abgeschlossen gewesen. Und das bei einer anfänglichen Gefahrenlage, die bedrohlich gewesen sei.

Das Feuer war aber frühzeitig entdeckt worden. Ein Besucher des Hofes hatte sein Kind in Richtung Ställe begleitet, wo es die Kälbchen hatte sehen wollen. Dabei entdeckten sie das Feuer in der nahen Werkstatt. (Von Claudia Brandau)