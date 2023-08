Feuerwehr schenkt Glücksmoment: Erkrankter Junge durfte die Homberger Einsatzkräfte besuchen

Von: Lea Beckmann

Das Erinnerungsfoto an einen unvergesslichen Tag: von links Boshari Ahmed Mohammed, Wehrführer Matthias Poppitz, Yousef Ahmed Mohammed, Andreas Paul und Markus Spruck. © Michaela Fritsch

Yousef Ahmed Mohammed durfte die Homberger Einsatzkräfte besuchen.

Homberg – Für einen kleinen Jungen hat sich ein riesengroßer Wunsch erfüllt: Yousef Ahmed Mohammed besuchte die Homberger Feuerwehr, durfte im großen Drehleiterfahrzeug mitfahren und weil er großen Mut hat, stand er gemeinsam mit seiner Mutter Boshari Ahmed Mohammed sogar im Korb der Drehleiter, die in luftige Höhen gefahren wurde. Somit hat der Zehnjährige einen Blick über Homberg geworfen, wo er mit seiner Mutter lebt.

Der Junge leidet an einer lebensverkürzenden Erkrankung und wird vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Fritzlar begleitet. „Seine Organe versagen nach und nach“, sagt Michaela Fritsch. Sie arbeitet ehrenamtlich beim Hospizdienst und begleitete den Jungen beim Erfüllen seines großen Wunsches. „Ich versuche vor allem in den Ferien mit ihm viel zu unternehmen, sagt Fritsch.

Es war beeindruckend, was die Einsatzkräfte alles für den kleinen Jungen organisiert haben

Yousef Ahmed Mohammed besucht die Hermann-Schafft-Schule in Homberg. Nun in den Ferien hat Michaela Fritsch ihn gefragt, was er gerne mal unternehmen würde. Für den Zehnjährigen war klar: Er will die Homberger Feuerwehr besuchen. „Ich habe mit Wehrführer Matthias Poppitz telefoniert und die Feuerwehr war sofort dabei“, sagt Fritsch. Es sei beeindruckend gewesen, was die Einsatzkräfte alles für den kleinen Jungen organisiert haben.

„Es war ein richtig schöner Tag“, sagt Yousef Ahmed Mohammed. Der große Höhepunkt: die Drehleiter. „Er durfte sogar das kurze Stück aus der Garage bis auf den Hof im Fahrzeug mitfahren“, sagt Fritsch. Yousef Ahmed Mohammed sei total neugierig gewesen. „Der Wehrführer und seine Kollegen haben ihn in jedes Auto und in jede Ecke schauen lassen“, sagt Fritsch.

Zur Verabschiedung gab es einen Feuerwehrhelm und ein Erinnerungsfoto als Geschenk von den Einsatzkräften

Zuhause spiele der Zehnjährige oft mit Feuerwehrautos und „er freut sich , wenn ein Feuerwehrauto sieht“, sagt seine Mutter. Damit der Junge den Tag bei der Homberger Feuerwehr niemals vergisst, gab es einen Feuerwehrhelm und ein Erinnerungsfoto als Geschenk von den Einsatzkräften.

Momentan sind Yousef Ahmed Mohammed und seine Mutter Boshari im Urlaub – sie besuchen einen Onkel in Köln. Der Zehnjährige hat sogar das Foto von seinem Besuch bei der Feuerwehr nach Köln mitgenommen. „So wichtig war ihm dieser Tag“, sagt Michaela Fritsch.

Sein Wunsch war es, die Feuerwehr in Homberg zu besuchen: Yousef Ahmed Mohammed fand den Tag schön. © Privat

Wie viele solcher erlebnisreicher Tage der kleine Junge noch erleben kann, sei unklar. „Er hat eigentlich eine Lebenserwartung von zehn Jahren“, sagt Fritsch. Sie betreut ihn seit einem Jahr. Er werde zusätzlich auch von den Kleinen Riesen Nordhessen betreut. „Momentan ist Yousef stabil, aber das kann sich schlagartig ändern.“ In der Nacht und tagsüber muss der Zehnjährige mit Sauerstoff versorgt werden. „Tagsüber haben wir ein tragbares Sauerstoffgerät“, erklärt Fritsch. „Yousef hat die Krankheit schon seit seiner Geburt“, erzählt seine Mutter. Es gebe gute und schlechte Tage. Und der Tag bei der Feuerwehr sei auf jeden Fall ein der sehr Guten gewesen.

Und der sorgt für Aufmerksamkeit: Die Homberger Feuerwehr postete dieses besondere Erlebnis auf Facebook und auch andere Wehren teilten die tolle Aktion der Homberger Einsatzkräfte. (Lea Beckmann)