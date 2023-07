Frau bleibt in Psychiatrie: 36-Jährige leidet unter Wahnvorstellungen

Von: Hanna Maiterth

Eine 36-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis muss sich vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Kassel verantworten. © Swen Pförtner/dpa

„Die Anordnung zur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung bleibt bestehen“, lautete das Urteil der Dritten Großen Strafkammer, das aus drei Richterinnen und zwei Schöffen bestand.

Schwalm-Eder/Kassel – „Ich bringe dich um.“ Es ist ein Satz, den eine 36-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis im vorigen Sommer nicht nur ein Mal zu ihren Nachbarn gesagt haben soll. Zum Teil sogar mit einem Messer in der Hand. Dazu kamen Straftaten wie Sachbeschädigung sowie rechte Hetze, Drohungen und Morddrohungen im Internet. Alle Taten soll sie unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung begangen haben. In den vergangenen Wochen musste sich die Frau in einem Sicherungsverfahren vor dem Landgericht in Kassel verantworten.

„Die Anordnung zur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung bleibt bestehen“, lautete das Urteil der Dritten Großen Strafkammer, das aus drei Richterinnen und zwei Schöffen bestand. Würde die 36-Jährige entlassen, sei nämlich mit einem Rückfall in alte Muster zu rechnen. „Wir gehen davon aus, dass rechtswidrige Taten zu erwarten sind“, so die Vorsitzende Richterin.

Dabei stützte sie sich auf das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigens, der die 36-Jährige seit Oktober in der psychiatrischen Klinik in Haina behandelt. Er diagnostizierte paranoide Schizophrenie. Allerdings fehlte ihm vonseiten der Patientin bislang die Bereitschaft, sich auf psychologischer Ebene mit der psychiatrischen Behandlung auseinanderzusetzen. „Eine Behandlung beinhaltet aber nicht nur die Medikation“, sagte die Vorsitzende Richterin.

Zahlreiche Taten im vorigen Sommer

Es sei nicht die erste Behandlung für die Angeklagte und dennoch sei es vorigen Sommer zu zahlreichen Taten gekommen. Insbesondere jene in der direkten Nachbarschaft sah das Gericht aufgrund der Einlassung der Angeklagten sowie der Aussagen der Zeugen bestätigt. Demnach habe die 36-Jährige getrieben von der Wahnvorstellung, um sie herum seien nur Kinderschänder, gehandelt. Dabei habe sie stets ein Messer als „Lebensversicherung“ mitgeführt. Sie drohte unter anderem den Nachbarn mit Mord und dem Messer, betrat mehrfach fremde Grundstücke, zerschnitt Kinderspielzeug und schlug Scheiben ein.

Es sei die „zufällige Auswahl der Opfer“ und die „erheblichen Einschränkungen“, die mit den Taten einhergingen, die das Gericht in seiner Urteilsbegründung erklärend betonte. Eine Zeugin konnte beispielsweise wochenlang ihr Haus nur noch unter großer Angst und mit Begleitung betreten.

Noch gehe das Gericht davon aus, dass es zu ähnlichen Taten, vielleicht sogar zum tatsächlichen Einsatz des Messers kommen könnte. Schon in der Vergangenheit habe sie schließlich eigenständig die von Ärzten verordnete Medikation abgesetzt. Stattdessen habe sie auf Cannabis und amphetaminhaltige Substanzen gesetzt, die jedoch Psychosen „triggern“ könnten, wie es der Sachverständige erklärte. Zudem, so die Richterin, fehle es noch an einer geeigneten Unterbringung und passender Betreuung.

„Es geht nicht darum, eine Person lebenslang wegzusperren, weil sie nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht oder ihre Medikamente nicht nimmt“, betonte die Vorsitzende Richterin. Im Fokus stehe vielmehr die „erhebliche Gefahr“, die von einer Person für ihre Mitmenschen ausgehe und, dass bei einer Entlassung aus der psychiatrischen Klinik, erneut „rechtswidrige Taten zu erwarten sind“. Die 36-Jährige bekäme zukünftig immer wieder die Möglichkeit auf eine Entlassung. Denn schließlich finde jährlich eine Überprüfung der Unterbringungsanordnung statt.

Innerhalb einer Woche kann die Frau Einspruch einlegen. Tut sie das nicht, ist das Urteil rechtskräftig. (Hanna Maiterth)