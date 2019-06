1000 Enten schwammen beim Entenrennen in Fritzlar um die Wette

Auf die Plätze, fertig, los: Beim zweiten spektakulären Entenrennen in Fritzlar gingen gleich 1000 der quietschgelben Teilnehmer an den Start.

Hochbetrieb herrschte am Wochenende in der Fritzlarer Ederau. Während sich im Freibad über 1000 Menschen im kühlen Wasser und auf der Liegewiese tummelten, gingen nebenan bis zu 1000 Gummienten beim Fritzlarer Entenrennen auf die Reise von der Steinbrücke bis Höhe Freibad.

In vier Gruppen zu je 250 Enten wurden die Rennenten von Schirmherr Bürgermeister Hartmut Spogat eingesetzt. Am Ziel fischten Merten Wagnitz und Hans-Heinrich „Kiwi“ Volkerts die Enten aus dem Wasser und wurden registriert. Von jeder Gruppe kamen die ersten 50 ins Finale.

+ Startschuss: Bürgermeister Hartmut Spogat entließ die ersten 250 Enten ins Wasser. © Peter Zerhau

Aber auch im Zielbereich ging es hoch her. Neben dem Trio Grande, das anfangs in Vogelkostümen am Start musizierte, gab es eine reichliche Auswahl an Eis, Speisen und Getränken für die Besucher Spaß hatten nicht nur die jungen Besucher beim Bubble-Soccer. Hier betreuten Alexander Fuchs und Björn Bremmer vom neu formierten FC Domstadt die Spiel- und Spaßstation mit den großen luftgefüllten Bällen. Außerdem konnten die Besucher die für sie schönste Ente wählen. In diesem Jahr siegte die Einhornente von Firma Kneier von Schloss Garvensburg vor der Punkerente der Firma Wekal und der Solarente von der EWF.