Fritzlarer Kulturscheune komplett besetzt: Poetry Slammer dichtet, was das Zeug hält

Wortgewandte Teilnehmer: Felix Römer (links) moderierte den Abend beim 7. Poetry Slam in der Fritzlarer Kulturscheune. Vier der acht Poeten waren (von links) „Marc mit C“, Max Gebhard, Nils Früchtenicht und Markus Kleinschmidt.

Fritzlar. Die Regeln waren klar: keine Musik, keine Kostüme und fünf Minuten Zeit, um einen selbst geschriebenen Text vorzutragen. Das war der Poetry-Slam in der Kulturscheune in Fritzlar, die komplett besetzt war.

Moderator und Dichter Felix Römer holte am Samstagabend acht Slammer auf die Bühne, die in zwei Gruppen gegeneinander antraten. Das Publikum entschied durch Klatschen, wer Sieger ist. Ein Hörspielcasting, ein Gespräch zwischen zwei Eileitern und das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“, alles war vereint auf einer Bühne.

Sentimental, selbstironisch oder urkomisch: Jeder Auftritt hatte seinen ganz eigenen Charme. Mit der richtigen Betonung redeten sich die vier Männer und Frauen richtig in Rage, nahmen andere Rollen ein, trugen ihre Texte mal laut und mal ganz leise vor. Diese moderne Dichtkunst hatte ein bisschen was von Erzählung, Philosophie und tiefgründigen Gedanken über sich selbst und die Welt.

Einer, der in die verschiedensten Rollen schlüpfen konnte, war Max Gebhard. Ob Christian Grey, Dr. Watson, Harry Potter oder Mephisto, er kann sie alle nachahmen. In seinem Text „Hörspiel“ stellte er sich in einem Casting einer strengen Jury, um im Leben als Künstler Erfolge feiern zu können.

Ganz schön zweideutig und mit etwas Gesellschaftskritik war Nils Früchtenicht unterwegs, der dem Publikum einen Fragebogen mitgebracht hatte, den die Zuschauer im Kopf selbst beantworten mussten. Aber nur die Männer. Neben Fragen wie „Auf einer Skala von 1 bis 69, wie versaut bist du?“ Oder „Wie groß ist dein Ego? Bitte in Zentimetern angeben“ sprach er mit seinem Text Themen wie die „Metoo-Debatte“ oder das Phänomen des Gendern an.

Leticia Wahl dagegen war die Lyrik-Kanone unter den acht Slammern, wie sie sich selbst gerne nennt. Sie sprach über Süchte, von denen man nie genug bekommt, weil die Seele einfach nie satt wird.

U20-Meisterin des Bayernslams überzeugte

Elena Hammerschmid, U20 Meisterin des Bayernslam 2017, überzeugte das Publikum in Fritzlar. Sie schaffte es mit ihrem Text „Eileiter“ gekonnt, eine Brücke zwischen den weiblichen Geschlechtsorganen und der Flüchtlingspolitik zu schlagen. Der rechte Eileiter spricht über seine Sorgen, die Gebärmutti Merkel antwortet mit typischer Phrase: „Wir schaffen das“. Wer den Zusammenhang zur Politik verstehen wollte, musste politisch gut informiert sein.

Das Publikum klatschte nach der ersten Runde Max Gebhard und Elena Hammerschmid zu Recht ins Finale, wo sie einen weiteren Text auf der Bühne präsentierten. „Ich habe gehört, die Nordhessen mögen ziemlich gerne Wurst – deswegen hab ich einen Text drüber geschrieben“, fing Hammerschmid an. Es ging um Gott, der durch einen Kühlschrank auf die Welt blickte und ein großes Chaos vorfindet. Die Sahne jammert, weil sie geschlagen wurde, das Putinsteak irrt herum und die Sozialtomaten empfangen Martin Schulz.

Auch Gebhards Hommage an das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ fand großen Anklang beim Publikum. Am Ende durften sich beide über den Sieg und über einen Beutel freuen, der zuvor durch das Publikum gereicht und mit allem Möglichen gefüllt wurde: eine Flasche Wein, ein Kochbuch, Netzstrümpfe und ein Rückenmassagegerät kamen zum Vorschein.