 82-Jähriger wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt

Schwalm-Eder – Wegen versuchter Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung hat das Schöffengericht am Amtsgericht Fritzlar einen 82 Jahre alten Mann aus dem Landkreis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Die Strafe wird auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Der Rentner war angeklagt, im Sommer vorigen Jahres seine jetzt 60 Jahre alte Frau gegen ihren Willen in der gemeinsamen Wohnung zu sexuellen Handlungen gezwungen und sie mehrfach geschlagen zu haben. Die Frau erlitt laut Anklage Hämatome und Einblutungen.

Das Ehepaar, das zwei erwachsene Kinder hat, ist fast 40 Jahre verheiratet. „Die 40 Jahre waren die schönste Zeit meines Lebens”, sagte der Mann vor Gericht. Was im Vorjahr passierte, bezeichnete der Verteidiger so: „Wir stehen vor einem ehelichen Drama und einem Scherbenhaufen.”

Nach einer guten Ehe habe seine Frau ein Verhältnis zu einem Nachbarn angefangen, sagte der Angeklagte. „Meine Frau hat ihn leidenschaftlich geküsst.” Sie habe zu dem Nachbarn (76) gesagt, „ich habe mich in Dich verliebt”. Zu ihm, so der Ehemann, habe seine Frau gesagt, sie könne mit einem Invaliden nicht zusammenleben. Er habe Herz- und Diabates-Leiden, eine Operation hinter sich. Mit Hinweis auf seine Leiden betonte er, er könne seine Frau gar nicht vergewaltigen.

An dem Abend habe er versucht, seine Frau zu penetrieren, wogegen diese sich jedoch zur Wehr setzte. „Ich habe ein paar Mal auf sie eingeschlagen“, räumte er ein. Die Polizei habe ihn in Handschellen abgeführt und in die geschlossene Anstalt gebracht. „Ich habe sie nicht vergewaltigt”, beteuerte er.

Die Frau, die jetzt in Nordrhein-Westfalen lebt, sprach von „vielen schönen Jahren”. Zwischendurch sei ihr Mann ein Despot gewesen. Nach einer Herzoperation „hatte er seine Aggressionen nicht mehr unter Kontrolle”. Sie sei übelst beschimpft, aus der Wohnung ausgeschlossen worden. Sie sei aus der Ehe ausgebrochen, formulierte sie: „Seine Ehefrau bin ich schon lange nicht mehr.”

Die Staatsanwältin beantragte ein Jahr und acht Monate auf Bewährung. Die Tat sei geplant gewesen.

Der Verteidiger sah keine versuchte Vergewaltigung, aber Körperverletzung. Er beantragte ein Jahr auf Bewährung.