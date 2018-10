Ab sofort erhältlich: Adventskalender vom Lionsclub Schwalm-Eder/Borken

Fritzlar. Wer Gutes tun und vielleicht mit ein bisschen Glück etwas gewinnen will, sollte zugreifen: Der neue Adventskalender des Lions-Clubs Schwalm-Eder/Borken ist auf dem Markt.

Seit Jahren schon sammelt der Club attraktive Gewinne bei Sponsoren ein und lässt den Adventskalender drucken. Jeder Kalender hat eine Nummer, die zugleich das Los bei der Ermittlung der Gewinner ist. Hinter jedem Türchen sind wertvolle Preise versteckt.

Der Kalender, den es ab sofort gibt (siehe Verkaufsstellen), hat eine Auflage von 3200 Stück und kostet fünf Euro. Der 1. Preis sind 1000 Euro, die 24 gespendeten Preise haben einen Gesamtwert von 6400 Euro, wie die 1. Vorsitzende des Fördervereins, Dr. Petra Lenk, sagte.

Der Erlös aus dem Verkauf wird von den Lions gespendet, regionale Projekte werden unterstützt, auch die Aktion Advent der HNA kommt in den Genuss der finanziellen Hilfe. Ende November werden unter notarieller Aufsicht die Gewinn-Nummern gezogen und täglich ab 1. bis 24. Dezember in der HNA veröffentlicht.

Verkaufsstellen

In Borken sind die Adventskalender des Lions-Club Schwalm-Eder/Borken im Bücherwurm, bei Buch und Papier Mönch, im Tabakhaus Waldmann sowie bei Augenoptik Sparr erhältlich.

Die Verkaufsstellen in Fritzlar sind die HNA-Geschäftsstelle, das Einkaufsstübchen sowie die St. Martin-Apotheke. In Gudensberg bekommt man den Kalender in der Buchhandlung Holetz, in Bad Zwesten in der Buchhandlung Akzente sowie bei Iris-Optik und in Homberg im Modehaus Griesel.