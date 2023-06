Air Defender 2023: Das sind die Auswirkungen der Nato-Übung auf Nordhessen

Luftwaffen-Manöver

ein Transportflugzeug, das zwei Kampfflugzeuge betankt. Foto: Stefan Petersen/Bundeswehr Auch die deutsche Luftwaffe ist mit ihren Flugzeugen bei der Nato-Übung dabei. Im Foto ein Transportflugzeug, das zwei Kampfflugzeuge betankt.

Die große Nato-Luftwaffen-Übung Air Defender 2023 startet am Montag. Auch in Nordhessen und Südniedersachsen sind die Folgen zu spüren.

Nordhessen– Ab Montag wird am Himmel über Deutschland viel Betrieb sein: Mit dem Start der Nato-Großübung Air Defender 2023 sind bis einschließlich Freitag, 23. Juni, Militär-Flugzeuge aus 25 Nationen im deutschen Luftraum unterwegs. Genutzt werden dazu etliche Flugplätze der Luftwaffe – unter anderem in niedersächsischen Wunstorf in der Nähe des Steinhuder Meeres.

Auch wenn die Luftwaffenbasis ein gutes Stück entfernt ist, könnten Einwohner Nordhessens und Südniedersachsens die Auswirkungen der Übung spüren. Zum Beispiel, wenn sie planen, in den Urlaub zu fliegen. Denn: Die Übung mit rund 10 000 Teilnehmern wird auch Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr haben – wie groß diese sein werden, ist aber umstritten.

Kassel Airport: Verspätungen wegen Nato-Übung Air Defender sind möglich

„Der Kassel Airport ist nicht direkt betroffen“, sagt eine Sprecherin des Flughafens in Calden auf HNA-Anfrage. Es sei aber möglich, dass einzelne Flüge ab und nach Kassel durch die Übung beeinflusst und gegebenenfalls angepasst werden müssten, da für die Übung der Luftraum genutzt werde. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Fluggäste in Calden Verspätungen in Kauf nehmen müssen.

Air Defender 2023: Gewerkschaft befürchtet drastische Auswirkungen

Die Luftwaffe rechnet damit, dass es vereinzelt zu Verspätungen an deutschen Flughäfen kommen kann, die Planungen seien aber noch nicht abgeschlossen, heißt es in einer Meldung. „Kein Flughafen muss wegen der Übung geschlossen werden“, betont ein Sprecher der Bundeswehr.

Drastischere Auswirkungen befürchtet hingegen die Fluglotsengewerkschaft GdF: „Die Militärübung ‚Air Defender‘ wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben“, sagt Gewerkschaftschef Matthias Maas. Experten des Tübinger Analysehauses A3M gehen von größeren Problemen bei den Flughäfen in Berlin und Frankfurt aus. Mögliche Einschränkungen gelten laut Luftwaffe nicht nur für den kommerziellen Luftverkehr, sondern beispielsweise auch für Hobbypiloten.

Air Defender hat keine Auswirkungen auf Fritzlarer Heeresflieger

In der Fritzlarer Georg-Friedrich-Kaserne sind die Tiger-Kampfhubschrauber des deutschen Heeres stationiert. In der Dom- und Kaiserstadt herrscht oft reger Flugbetrieb – nach derzeitigem Stand erwartet man dort aber keine Auswirkungen der Luftwaffen-Übung, sagt ein Presseoffizier auf HNA-Anfrage.

Das gelte ebenfalls für das Personal im Tower des Flugplatzes in Fritzlar. Allerdings könnten sich auch kurzfristig noch Änderungen ergeben. Beteiligt an der Nato-Übung sind die Kampfhubschrauber des Heeres nicht.

Nato-Übung Air Defender sorgt für Fluglärm – Nordhessen kaum betroffen

Fluglärm: Dass es zu einer erhöhten Belastung durch Fluglärm kommt, ist für Nordhessen und Südniedersachsen unwahrscheinlich. Das bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe auf HNA-Anfrage. Wenn militärische Flugzeuge in diesem Gebiet unterwegs sein werden, dann nur in großen Höhen. Die Folge: nahezu kein zusätzlicher Fluglärm. Zudem befinden sich die Korridore, in denen hauptsächlich geübt wird, nicht im HNA-Verbreitungsgebiet.

Tiefflüge von Jets und militärischen Transportmaschinen sind laut Luftwaffe nur im nördlichen Brandenburg, in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns und über der Ostsee geplant. (Daniel Seeger)