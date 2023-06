Apotheker aus Homberg: „Wir streiken auch für unsere Kunden.“

Apotheker-Protest: Schließungen am Mittwoch auch in Fritzlar-Homberg

Von: Claudia Brandau, Lea Beckmann, Daniel Seeger, Anna-Laura Weyh

Lässt aus Protest die Apotheke geschlossen: Timo Henkel aus Homberg. © Daniel Seeger

Am Mittwoch findet ein bundesweiter Protesttag statt – auch Apotheken aus dem Schwalm-Eder-Kreis beteiligen sich und lassen dann ihre Türen geschlossen.

Schwalm-Eder – Viele Apotheken bleiben am morgigen Mittwoch, 14. Juni, in Deutschland geschlossen. Laut des Hessischen Apothekerverbands (HAV) beteiligen sich auch die Betriebe aller hessischen Landkreise nahezu lückenlos an der Aktion. Grund dafür ist ein Protesttag, den die Apothekerverbände und Apothekerkammern initiieren. Sie reagieren damit auf gesundheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung, die für die Apotheken Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung zur Folge hätten.

„Die Leute sollen wissen, dass der Protest nicht gegen die Patientensicherheit geht. Wir müssen heute schließen, damit es morgen noch Apotheken vor Ort gibt“, sagt Alexander Schopbach, Sprecher des HAV. Denn Apotheker geraten bereits an ihre Grenzen. Viele Betriebe müssen schließen: Allein 2022 habe sich die Zahl der Apotheken bundesweit um 400 reduziert. Noch etwa 18 000 sind übrig. „Das ist das größte Apotheken-Sterben, das es jemals gab“, sagt Schopbach. Auch in Hessen verringert sich die Zahl der Apotheken von 1412 (Dezember 2021) auf 1377 (März 2023). „Das geht ungebremst weiter. Wir müssen jetzt gegensteuern“, sagt der HAV-Sprecher.

Aktuell meldet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 485 Medikamente, die für Deutschland nicht lieferbar sind – darunter Antibiotika-Säfte, Insuline und das Brustkrebs-Medikament Tamoxifen. Das liege vor allem an den Rabattverträgen der Krankenkassen und dem damit verbundenen Preisdruck für die Arzneimittelhersteller, so die Apotheker. Deshalb liefern viele Produzenten nicht mehr nach Deutschland, die Nachfrage kann nicht gestillt werden. Aus Protest findet der bundesweite Apotheken-Streiktag statt, nur ein Notdienst hält die Versorgung aufrecht.

Streikbereitschaft der Apotheker im Schwalm-Eder-Kreis hoch

Die Streikbereitschaft der Apotheker im Schwalm-Eder-Kreis sei hoch, sagt Timo Henkel, Inhaber der Stern-Apotheke in Homberg. Sie ist am Mittwoch genau wie die Homberger Löwen-Apotheke geschlossen. Den Notdienst übernimmt die Osterbach-Apotheke, deshalb informieren die Apotheker dort an einem Stand über die Gründe des Protests: „Wir wollen einen fairen Ausgleich für die Preissteigerungen“, sagt Henkel. Die Apotheken hätten mit Lieferengpässen, Personalnot und jahrelanger Unterfinanzierung zu kämpfen. „Es reicht nun, dass uns die Politik so wenig wertschätzt.“

Die Kunden der Stern-Apotheke wurden in den Tagen zuvor von dem Streik informiert. „Wir haben ihnen Zettel ausgehändigt mit unseren Forderungen und darauf aufmerksam gemacht, ihre Besorgungen vorher oder nach dem heutigen Streik-Tag zu erledigen, damit heute wirklich nur Notfälle zum Notdienst kommen“, sagt Henkel.



Die Hauptgründe für unseren Protest sind die immer schlechteren Bedingungen im Apothekensektor. Dies führte zum Beispiel dazu, dass im Schwalm-Eder-Kreis die Zahl der Apotheken seit 2010 um 22 Prozent gesunken ist, hessenweit sind es 15 Prozent weniger. In den Gemeinden Malsfeld und Morschen gibt es bereits keine Apotheke mehr.



Apotheker aus Homberg: „Wir streiken auch für unsere Kunden.“

„Wir streiken auch für unsere Kunden, damit sie in Zukunft nicht immer weitere Wege auf sich nehmen müssen. Wie wichtig eine wohnortnahe Arzneimittelversorgung ist, wurde in der Pandemie deutlich: Der Apothekennotdienst zeigt dies rund um die Uhr“, sagt Timo Henkel.

Die St. Martin Apotheke in Fritzlar wird am Mittwoch nicht schließen. Inhaber Alexander Gerhold erklärt dazu: „Ich teile die Position der Aktion, ich komme nur zu einem anderen Schluss, wie ich damit umgehe.“ Probleme wie Medikamentenmangel oder die unzureichende Finanzierungssituation beträfen grundsätzlich alle. „Deswegen werden wir auch auf die Aktion aufmerksam machen, werden eine Unterschriftenliste auslegen und Gespräche mit unseren Kunden führen“, so Gerhold.

Fritzlarer Apotheker unterstützt Forderungen, beteiligt sich aber nicht an Schließung

Allerdings sei die Situation in Fritzlar besonders: „Wir haben großes Warenlager und nicht wenige Menschen, die ihre Medikamente bei uns kaufen, sind in einer speziellen Situation.“ So gebe es beispielsweise in Fritzlar viele Menschen in palliativer Behandlung. „Ich tue mich schwer, in einer solchen Situation, die Tür zu schließen“, so Gerhold weiter.



Ihm hätte es gereicht, wenn sämtliche Apotheken auf das Problem aufmerksam machen. Denn die Probleme seien groß – „Statistisch gesehen schließt in Deutschland täglich eine Apotheke.“ Es müsse also dringend etwas passieren, denn viele kleinere Apotheken, insbesondere im ländlichen Raum, fänden keine Nachfolger.

„Ich würde gern sehen, dann man intensiver den politischen Weg geht“, so Gerhold weiter. Denn theoretisch ist der Draht vom Schwalm-Eder-Kreis direkt in das Gesundheitsministerium in Berlin sehr kurz – mit Dr. Edgar Franke sitze ein Gudensberger als Staatssekretär im Gesundheitsministerium.

Sechs Apotheken übernehmen den Notdienst Von den 39 Apotheken im Landkreis sind am morgigen Mittwoch 31 geschlossen. Sechs übernehmen den Notdienst, zwei weitere Apotheken wollen ihren Protest über andere Wege ausdrücken. Die Notdienstversorgung gewährleisten: die Apotheke Alte Schule (Körle), Apotheke zum Frauenberg (Oberaula), Eder-Apotheke (Fritzlar), Hirsch-Apotheke (Neuental), Nikolai-Apotheke (Neukirchen) und die Osterbach-Apotheke (Homberg).