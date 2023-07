Spektakuläre Übung: Soldaten seilen sich mit ihren Diensthunden aus Helikopter ab

Von: Daniel Seeger

Teilen

Abseilen vom Helikopter: Die Übung forderte den Hunden einiges ab. © Daniel Seeger

Soldaten aus sechs Nationen haben gemeinsam auf dem Homberger Mosenberg geübt. Mit dabei waren viele Vierbeiner und ein Helikopter.

Homberg – Gräser und Staub fliegen durch die Luft, als der Transporthubschrauber NH90 der Bundeswehr etwa 30 Meter über dem Boden auf dem Flugplatz Mosenberg in Homberg schwebt – an einer Seilwinde hängt ein Soldat, fest an seinem Körper ein Hund. Gut 20 Menschen in Uniform, etliche davon mit Hunden, warten gespannt darauf, dass das Duo wieder festen Boden unter den Füßen hat. Auch wenn die Uniformierten aus unterschiedlichen Ländern wie den USA, der Schweiz oder Polen kommen – sie alle eint ihr Beruf. Die Diensthundeführer der Militärpolizei trainieren in Homberg gemeinsam mit ihren Tieren den Flug im Helikopter.

Die Rotorblätter wirbeln bei der Landung Staub und Gras auf. Die Soldaten sind sichtlich beeindruckt. © Seeger, Daniel

„Good Boy“, sagt ein US-Soldat zu seinem Hund und gibt ihm einen liebevollen Klaps, als die beiden gemeinsam den Innenraum des Hubschraubers betreten. Mit einem Satz ist das Tier in der Maschine, dann geht es direkt wieder auf der anderen Seite heraus. Noch drehen sich die Rotoren des Helikopters nicht – es geht darum, den Hund langsam an den Hubschrauber zu gewöhnen – erst später geht es dann in die Luft.

Im Ernstfall muss es schnell gehen: Intensives Training für Hundeführer und Tiere

Im Ernstfall hat man diese Zeit nicht, deswegen wird intensiv geübt. „Wenn es so weit ist, muss es schnell gehen“, sagt Stabsfeldwebel Norman Morgenroth. Er ist Diensthundeführer bei den Feldjägern in Fritzlar und war schon in etlichen Einsätzen – zuletzt im Niger. In dem westafrikanischen Land kümmerte er sich gemeinsam mit seinen Kameraden und seinem Diensthund um die Sicherheit der Bundeswehr-Flüge.

Fotos: Feldjäger trainieren mit Hunden den Helikopterflug Fotostrecke ansehen

Die Fritzlarer Feldjäger, die für Hessen zuständig sind, haben insgesamt vier Diensthunde – drei davon können Sprengstoff aufspüren, einer ist Spezialist für die Suche nach Rauschgift. Zusätzlich sind alle Hunde der Feldjäger auch Schutzhunde – sie können etwa flüchtige Verbrecher jagen und wenn es sein muss, auch kräftig zubeißen. Nur selten hört man Hundegebell auf dem Flugplatz – die Tiere sind sehr diszipliniert und hören aufs Wort.

Dass in dieser Woche Militärpolizisten aus sechs Nationen gemeinsam im Schwalm-Eder-Kreis trainieren, ist kein Zufall. „Ursprünglich wollten wir enger mit den Amerikanern zusammenarbeiten, die in Wiesbaden stationiert sind, doch dann ist das Ganze immer mehr gewachsen“, sagt der Stabsfeldwebel. „Es ist cool, wenn die Leute hier sind – die Diensthundeführer sind wie eine weltweite Familie.“ Denn sie eint ihr Beruf und ihr Herz für die Tiere.

Nicht jeder Hund ist geeignet - „Die Rasse ist sehr robust und arbeitswillig“

Dass fast ausschließlich Belgische Schäferhunde bei der Übung dabei sind, ist kein Zufall. „Die Rasse ist sehr robust und arbeitswillig“, sagt Diensthundeführer Morgenroth.

Warten auf das Boarding: Eine Feldjägerin sitzt mit ihrem Diensthund im Gras auf dem Mosenberg und beobachtet den NH90-Transporthubschrauber, der sich im Landeanflug befindet. © Daniel Seeger

Immer wieder dreht der mit grünem Tarnmuster lackierte Helikopter seine Runden, lädt Soldaten mit ihren Hunden ein und bringt sie nach einigen Minuten wieder zum Flugplatz. Für die Diensthundeführer ist diese Ausbildung auch ein Highlight, das wird schnell klar. Viele filmen mit dem Handy, andere schießen Erinnerungsfotos. Plötzlich muss es schnell gehen – der Helikopter wurde früher als geplant ins niedersächsische Faßberg zurückgerufen. „Das Wetter dort soll schlechter werden“, erläutert ein Feldjäger. Zum Abschied donnert die Maschine noch mal im Tiefflug über den Mosenberg. (Daniel Seeger)

Hunde bei der Bundeswehr Diensthunde gibt es bei der Bundeswehr nicht nur bei den Feldjägern. Auch Spezialkräfte, Fallschirmjäger, Pioniere und der Objektschutz der Luftwaffe haben solche Tiere im Einsatz. Die Diensthundeführer der Feldjäger werden elf Monate gemeinsam mit ihrem Hund, den die Bundeswehr stellt, ausgebildet. Die Tiere leben bei ihren Hundeführern und gehen gemeinsam mit ihnen in den Einsatz. Weil die Tiere stark gefordert werden, ist die durchschnittliche Lebensdauer etwas geringer als bei normalen Haushunden. Ihre Rente verbringen die Tiere bei ihren Diensthundeführern.

In Fritzlar sind nicht nur die Feldjäger, sondern auch die Heeresflieger stationiert. Die suchen Piloten für ihren Kampfhubschrauber Tiger.