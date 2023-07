Ausstellung im Dommuseum zeigt Reliquie des Heiligen Bonifatius

Von: Sascha Hoffmann

Ein echtes Stück Bonifatius im Fritzlarer Dommuseum: Kuratorin Stefanie Cossalter-Dallmann ist stolz, den beeindruckenden Reliquienschrein als Mittelpunkt der heute startenden Sonderausstellung im Bonifatius-Jahr präsentieren zu können. © Sascha Hoffmann

Im Fritzlarer Dommuseum startet am Dienstag, 25. Juli, eine neue Ausstellung. Zu sehen ist unter anderem eine Armreliquie des Heiligen Bonifatius.

Fritzlar – Es sind nur ein paar wenige Quadratmeter, auf denen im Fritzlarer Dommuseum regelmäßig Sonderausstellungen stattfinden. Fast schon zu klein ist der Raum, könnte man meinen, doch gerade das ist für Kuratorin Stefanie Cossalter-Dallmann eine Herausforderung, der sie sich immer wieder gern stellt. Auch für die am Dienstag, 25. Juli, im Rahmen des Bonifatiusjahres startende Ausstellung unter dem Titel „Veneratione sancti Bonifatii – Bonifatiusverehrung im Mittelalter“ ist ihr das wieder gelungen, was man unmittelbar spürt, wenn man den kleinen aber feinen Raum betritt und vor dem wahrhaft prunkvollen Mittelpunkt der neuen Bonifatiusschau steht.

Es ist ein in Messing schillernder Reliquienschrein aus dem Jahr 1905 im Stil des Historismus, der eine Armreliquie des Heiligen Bonifatius beinhaltet. Die Leihgabe des Fuldaer Dommuseum soll nun bis September Museumsbesucher in ihren Bann ziehen.

Doch zunächst will Cossalter-Dallmann Besuchern aufzeigen, wie die sterblichen Überreste von Bonifatius überhaupt nach dessen Tod am 5. Juni 754 am Ufer des Flusses Boorne vom dortigen Dokkum bis nach Fulda gekommen sind. „Man hat in der jüngsten Forschung versucht, immer wieder den tatsächlichen Weg anhand von Landmarken, historischen Wegeführungen und sonstigen historischen Quellen zu rekonstruieren, was wir auf einer Schautafel optisch nachvollziehen inklusive einer Darstellung der auf dem Weg noch vorhandenen Memorialplätzen“, erläutert die Bonifatiuskennerin und lächelt, ist sie doch mehr als zufrieden mit der Ausstellung.

Zeigt auf einer Schautafel den letzten Weg Bonifatius’ nach Fulda: Grafikerin Marita Prieur bei der Vorbereitung der Ausstellung. © Hoffmann, Sascha

Ein komplexes Thema und eine kleine Ausstellung

Einen derart großen Wissensschatz in einen solch kleinen Ausstellungsraum zu bringen, sei diesmal für sie besonders knifflig gewesen: „Die ganze Thematik ist wahnsinnig komplex, ich konnte nicht alle relevanten Themen aufgreifen“, gesteht sie und weist ein „Mut zur Lücke“ dennoch zurück, denn: „Das Ergebnis darf trotz der kleinen Ausstellungsfläche nicht lückenhaft werden, die Texte müssen so kurz wie möglich sein, in der Verknappung nicht falsch werden.“

Sei man durch die Inhalte der Ausstellung erst einmal tief in die letzte große Reise des Fritzlarer Stadtgründers eingetaucht, warte zur Krönung mit dem Reliquienschrein ein Stück lebendige Geschichte. „Ihn zu sehen, ist wirklich etwas ganz Besonderes“, schwärmt die Kuratorin und verspricht Gänsehautmomente, sobald man vor der Vitrine stehend realisiere: „Hier ist tatsächlich ein Stück von ihm, dem Heiligen Bonifatius.“ (Sascha Hoffmann)

Information Die dritte von vier Sonderausstellungen anlässlich des Bonifatiusjahres wird am Dienstag, 25. Juli, um 19.30 Uhr in der Alten Waage mit einem Kurzvortrag eröffnet. Danach: Besichtigung der Ausstellung. Das Dommuseum ist dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Samstags von 11 bis 16 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr.