Auto in Fritzlar angefahren und abgehauen

Am 26. März wurde in der Zeit zwischen 16 und 17.30 Uhr der weiße Seat einer 32-jährigen Frau aus Schwalmstadt angefahren und beschädigt.

Wie die Polizei in Fritzlar mitteilte, hatte die Frau ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Georgengasse 1 abgestellt. Als sie zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen mit Fremdanhaftungen am rechten Kotflügel sowie am Außenspiegel fest. Den Schaden gibt die Polizei mit 200 Euro an.

Hinweise bitte an die Polizei in Fritzlar unter der Telefonnummer 05622-99660. (zzp)