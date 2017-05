Autor der "Sams"-Bücher kommt nach Fritzlar: Paul Maar im Interview

Neues Werk: Schiefe Märchen und schräge Geschichten

+ © privat Querflöte, Gitarre und ein Buch voller schräger Geschichten: Sams-Autor Paul Maar (Mitte) liest aus seinem neuen Buch „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“ in Fritzlar. Konrad Haas (links) und Wolfgang Stute begleiten die Lesung mit Musik. © privat

Fritzlar. „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“ – mit diesem neuen Buch kommt Kinderbuchautor Paul Maar am Freitag, 5. Mai, in den Hardehäuser Hof in Fritzlar.