Batomae und die A-Cappella-Nacht begeisterten bei „Fritzlar vor dem Dom“

Kultursommer

+ © Andreas Köthe Er animierte seine Fans zu mitmachen: Der Singer/Songwriter Batomae stand am Freitagabend auf der Bühne. © Andreas Köthe

Chapeau. Mit welcher Energie sich der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Batomae am Freitagabend in Fritzlar gegen die atmosphärische Beeinträchtigung durch die nasskalte Witterung stemmte, war aller Ehren wert.

Fritzlar – Batomae (alias David Müller) und seine beiden musikalischen Kollegen versuchten alles, um gute Stimmung beim Festival „Fritzlar vor dem Dom“ zu generieren, und es gelang.

Es dauerte eine Weile, bis Publikum und Künstler zueinandergefunden hatten, doch dann dominierten Sympathie und Anteilnahme das Geschehen. Der Brillenträger mit der Basecap setzt bei seinen Songs ganz auf ein persönliches Coming-out. Auf seiner aktueller CD mit dem Titel „Wer ist der Typ“ findet man so ziemlich alles, was heutzutage einem intelligenten jungen Mann so durch den Kopf geht. Bei seinem Song „Unvergleichlich“ bearbeitet er mit poetischer Hingabe das Thema Selbstzweifel und bei „Giganten“ beschreibt er das Hochgefühl einer Partynacht. „Hab dich lieb“ widmet er seinem neugeborenen Kind und bei „Reihe 1“ skizziert er den entrückenden Sog, den man bei dem Besuch eines Livekonzertes erleben kann. Eingebettet in aktuelles Sounddesign und mit reichlich Groove schickte er seine Botschaften über den Bühnenrand und animierte seine Fans zum Mitmachen.

Der überschwängliche Applaus belohnte eine Band, die alles gegeben hatte, um einen emotionalen Konzertabend zu gestalten.

Dass das Wetter auch am Samstagabend nicht besser werden würde, war kein Geheimnis. Doch diesmal war der Kampf gegen Nässe und Kälte auf viele Schultern verteilt und die Tatsache, dass alle Plätze auf der Zuschauerfläche besetzt waren, tat ein Übriges. Diesmal hatte man mit Vocaldente, Magpie Alley und We 3 – gleich drei Top-Acts – engagiert. Und sie sorgten auf unterschiedlichste Art für beste Unterhaltung.

+ Stilvoll und elegant: Die fünf Sänger von Vocaldente bereicherten die A-Cappella-Nacht. © Andreas Köthe

Die fünf Gesangs-Matadoren von Vocaldente stehen für eine gediegene Interpretation des A-Cappella. Auch wenn sie sich mit dem Metal-Kracher „Chop Suey“ (System of a Down) an aktuelles Songmaterial wagten, hatte man den Eindruck, dass ihnen Klassiker wie „Ich wollt ich wär ein Huhn“ (Commedian Harmonists) oder „Footlose“ (Kenny Loggins) einfach besser liegen.

Das Augsburger Sextett Magpie Alley geht da andere Wege. Drei Männer und drei Frauen bedienten sich bei Lea („Leiser“), Michael Jackson („Liberian Girl“) oder Clueso („Tanzen“) und präsentierten sich auf der Bühne unverbraucht und spontan. Spaß stand an erster Stelle. Auch sie agierten auf hohem Niveau.

Perfektion lieferten dann die aus London angereisten Vokal-Virtuosen der Gruppe We 3. Steve Trowell, Colin G. Fraser und Andy Frost versetzten mit virtuoser Intonation, gelebter Lässigkeit und elektrisierenden Beats das Auditorium in Ekstase und man spürte in jeder Sekunde, dass Großbritannien als das Mutterland der Popmusik gilt. Das wirkte alles so schwerelos gerockt, als wäre die Stimme die Fahrkarte ins Paradies. Bei Paul Simons „You Can Call Me Al“ durften alle einsteigen und an der berauschenden Schichtung von Intervallen partizipieren.

Fazit: Drei wunderbare Abende, die künstlerisch wieder einmal inspirierenden Hochgenuss präsentierten und nur von einer ungünstigen Wetterlage atmosphärisch ein wenig eingebremst wurden. (Andreas Köthe)