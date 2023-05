Bauarbeiten an der B450 sorgen für lange Umwege in Fritzlar

Von: Daniel Seeger

Die Fritzlarer werden Umwege in Kauf nehmen müssen. © Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild

Die Brücke über die B 253 und ein Teilstück der B 450 werden ab Montag, 8. Mai, in zwei Abschnitten saniert. Das sorgt für gravierende Änderungen.

Fritzlar – Die Dom- und Kaiserstadt Fritzlar wird erneut um eine Baustelle reicher, die gravierende Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben wird. Wie Hessen Mobil mitteilt, sollen die Brücke über die B 253 und der Straßenabschnitt zwischen der Brücke und dem Kreisel Gießener Straße/Erfurter Ring erneuert werden. Die Kosten von rund 2,4 Millionen Euro trägt der Bund.

Die Sperrung soll laut Hessen Mobil bereits ab Montag, 8. Mai, beginnen. Es sind zwei Bauabschnitte geplant. Zunächst sollen die Arbeiten auf dem Teilstück zwischen der Zufahrt zum Bundeswehr-Hangar und der B 253 erledigt werden. Neben der Straße bis zur Brücke sollen auch die Verbindungsrampen auf die B 253 erneuert werden. Der Plan ist laut Hessen Mobil, dass diese Arbeiten bis zum Beginn des Pferdemarktes abgeschlossen sein werden, damit die Straße für das Fest freigegeben werden kann.

Weiter gehen soll es dann Mitte Juli mit dem zweiten Bauabschnitt zwischen der Zufahrt zu den Hangars der Georg-Friedrich-Kaserne und dem Kreisel. Hessen Mobil plant hier eine Bauzeit von rund sieben Wochen ein. Das Ziel ist es laut Mitteilung, dass die Straße zum Hessischen Landestrachtenfest wieder freigegeben werden kann, das am Samstag, 9. September, stattfindet. Die Brückensanierung erfolgt dann von Mitte Juni bis Mitte Oktober.

Bauarbeiten in Fritzlar sorgen für lange Umleitung

Die Umleitung führt ab Großenenglis über Udenborn, die B 253, Ungedanken, Wega, Wellen und Geismar. Die Umleitungsstrecke ist in beide Richtungen ausgeschildert. Eine Umleitung über die A 49 ist aufgrund der aktuellen Baumaßnahme zwischen den Anschlussstellen Wabern und Fritzlar nicht möglich, so Hessen Mobil.

Bei der Erneuerung der Fahrbahndecke muss der komplette alte Asphalt abgetragen werden, heißt es in der Meldung von Hessen Mobil weiter. An einzelnen Punkten werden zudem Schadstellen im Untergrund saniert. Anschließend wird das Profil im Untergrund in der sogenannten Frostschutzschicht ausgeglichen, bevor die drei oberen Schichten des neuen Asphalts eingebaut werden können. Abschließend werden die Bankette und Schutzplanken wiederhergestellt. (Daniel Seeger)