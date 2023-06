Besonderes Theaterstück rund um Mord in Frideslar anno 1603

Von: Sascha Hoffmann

Teilen

Das laufende Publikum stattet den Waschfrauen einen Besuch ab. © Sascha Hoffmann,

Die Theatergruppe der Kulturscheune Fritzlar (KulT“) zeigt das Stück „Der Chorherr und der Nachtwächter“. An verschiedenen Stellen in der Altstadt werden Szenen gespielt.

Fritzlar – Ein wirkliches Mitmachtheater ist es nicht, was sich die Frauen und Männer von „KulT“ ausgedacht haben. Wer allerdings glaubt, er könne mit der Theatergruppe der Kulturscheune Fritzlar im Stück „Der Chorherr und der Nachtwächter“ gemütlich sitzend auf eine rund zweistündige Zeitreise gehen, der muss sich am Sonntagmittag schnell eines Besseren belehren lassen.

Nach einer kurzweiligen Einführung im sonnendurchfluteten Innenhof des Hochzeitshauses nämlich ist der Bühnenzauber vor Ort vorbei, zumindest vorläufig, denn es geht – aufgeteilt in vier Gruppen – durch die schöne Altstadt.

Hochzeitstafel zur Einführung: Im Museumshof startet die kurzweilige Theaterzeitreise. © Sascha Hoffmann

Gerüchte werden gestreut, Fakten verdreht, Szenen gespielt und gemeinsam ins Frideslar anno 1603 gereist. In einer Zeit von Hexenverfolgungen und Gerichtsprozessen wird der Nachtwächter Johann Franke erstochen aufgefunden. Als es zum Prozess kommt, steht aber nicht der eigentliche Täter vor Gericht, sondern eine junge Frau. Sie muss sich der Anschuldigung erwehren, einen angeblich untadeligen Chorherren verführt zu haben.

„Der Chorherr und der Nachtwächter“: Geschichte beruht auf einer teilweise wahren Begebenheit

„Die Geschichte beruht auf einer teilweise wahren Begebenheit, die sich in Fritzlar zugetragen hat“, verrät Autor und Regisseur Stefan Jäger, der sich mit der Vergangenheit seiner Heimatstadt bestens auskennt: „Damals hat tatsächlich ein Chorherr einen Nachtwächter erstochen, wir hatten 16 bis 18 Chorherren in Fritzlar, das waren die, die in diesen steinernen Häusern und um den Domplatz wohnten.“ Aufgabe der reichen, vermögenden, adligen Männer sei es gewesen, den großen Besitz des St. Peter Stifts zu verwalten.

Wo sich Fakten und Fiktion mischen, geraten die zwei Männer in Streit. Eines Nachts ist der Nachtwächter mit der Frau am Schlafittchen vor dem Haus des Chorherrn erschienen. Ein Messer wird gezogen und der Chorherr ersticht den Nachtwächter. Doch was ist mit der Frau passiert? „Darum geht es in unserem Stück“, sagt Jäger, der mit seiner 35-köpfigen Truppe in die Zeit der großen Hexenprozesse entführt.

Liefert den zauberhaften Soundtrack zum Stück der Theatergruppe „KulT“: das Duo „Feileacan“. © Sascha Hoffmann

Einen erleben die Zuschauer der kurzweiligen Theaterzeitreise in der zweiten Hälfte, zu der sie pünktlich zurück in den Museumshof kommen. Dank der zauberhaften Tour durch die Altstadt, der ansteckenden Spielfreude der Akteure und des stimmungsvollen Live-Soundtracks des Duos „Feileacan“ fühlt man sich längst als Teil der Geschichte.

Und wie geht die aus? „Gut“, witzelt Jäger, ohne mehr verraten zu wollen. Am kommenden Wochenende soll es schließlich erneut auf (ausverkaufte) Theaterzeitreise gehen, und es wäre schade, wenn das Geheimnis zu dem Zeitpunkt bereits gelüftet wäre. (Sascha Hoffmann)