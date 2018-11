Bewaffneter Raubüberfall in Fritzlar: Person wurde schwer verletzt

Am Donnerstagabend hat es nach HNA-Informationen einen bewaffneten Raubüberfall in Fritzlar gegeben.

Aktualisiert: 8 Uhr - Das hat die Kriminalpolizei Homberg am Freitagmorgen bestätigt. Bei dem Überfall wurde das Opfer schwer verletzt und kam ins Fritzlarer Krankenhaus. Der Mann soll unseren Informationen zufolge notoperiert worden sein.

Weitere Details zur Art der Verletzung oder den Umständen des Überfalls konnten die Sprecher der Polizei in Fritzlar und der Kripo Homberg am Freitagmorgen noch nicht bestätigen. Man befinde sich mitten in den Ermittlungen. Weitere Angaben sollen im Lauf des Vormittags folgen.

Wir berichten weiter.