Brand in Fritzlar: Feuerwehreinsatz im Hotel Zur Spitze

Zwei brennende Fritteusen im Hotel Zur Spitze in Fritzlar haben in der Nacht zu Freitag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Aktualisiert um 8.24 Uhr - Gegen kurz nach 1 Uhr am Freitag alarmierte die Leitstelle die Fritzlarer Feuerwehr zu dem Brandeinsatz. Bei der Erkundung fanden die Feuerwehrleute zwei überhitzte und in Brand geratene Fritteusen in der Küche vor. Diese wurden, wie Stadtbrandinspektor Hartmut Hucke sagte, mit Fettbrandlöschern abgelöscht, dazu wurde das Fett abgelassen und in Behältern ins Freie gebracht. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Durch die Rauchentwicklung wurde vor allem die Küche in Mitleidenschaft gezogen.

Die Hotelgäste konnten die Räumlichkeiten unbeschadet verlassen, verletzt wurde niemand. Das Hotel ist weiterhin bewohnbar.

Neben dem Löschzug der Feuerwehr Fritzlar waren Rettungsteams und die Polizei vor Ort. Nach ersten Schätzungen der Polizei Fritzlar beläuft sich der Schaden auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Lesen Sie auch: Explosion im ehemaligen Bundeswehr-Bunker Fritzlar - Es gibt erste Verdächtige

Hier hat es in Fritzlar gebrannt: