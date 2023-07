Brandheiße Übung: Bei 1000 Grad im Einsatz

Von: Sascha Hoffmann

Ausbildung bei Temperaturen bis 1000 Grad: Die Kameraden bahnen sich ihren Weg zum Übungseinsatz (links). Glücklich und zufrieden sind die Feuerwehrleute nach der Übung (rechts). © Sascha Hoffmann

Feuerwehrleute simulieren Suche nach Vermissten im verrauchten Container

Fritzlar – Der Blick durch die kleinen Fenster der Brandsimulationsanlage lässt nur erahnen, wie sich Matthias Heyne und Angelo Calcagno fühlen müssen. Mehrere Minuten schon sind die Felsberger Feuerwehrkameraden im verrauchten Container auf der Suche nach einer vermissten Person, glücklicherweise nur in Form eines Dummies, als um sie herum plötzlich gigantische Flammen züngeln und Hitze den Raum erfüllt. Unter den erschwerten Bedingungen einer realistischen Brandsituation beweisen die tapferen Einsatzkräfte nicht nur jede Menge Mut, sondern auch eine ordentliche Portion Professionalität.

Die Brandsimulationsanlage, die noch bis Sonntag bei der Fritzlarer Feuerwehr zur Realbrandausbildung für gut 300 Atemschutzgeräteträger der Landkreiswehren aufgebaut ist, ermöglicht den Männern und Frauen, unter kontrollierten Bedingungen den Ernstfall zu trainieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Dabei wird aus der Übung zumindest gefühlt ein Ernstfall. Die Situation ist authentisch, der Rauch ist echt, und die Flammen real. Heyne und Calcagno sehen so gut wie nichts, tasten sich beharrlich durch den dichten Qualm und versuchen, sich irgendwie zu orientieren. Jeder Schritt ist wohlüberlegt, denn ihr eigenes Leben und das der „vermissten Person“ stehen auf dem Spiel. Die Flammen, die sich um sie herum ausbreiten, erhöhen den Druck und machen die Suche bei um die 1000 Grad noch schwieriger. Doch die beiden Feuerwehrmänner lassen sich nicht entmutigen.

Den Dummie finden Sie zwar nicht, haben ihren rund 20-minütigen Einsatz im Container aber ansonsten gut gemeistert. Die Erleichterung ist den beiden Männern förmlich anzusehen, als sie die schwere Tür öffnen und ihre Atemschutzgeräte endlich wieder ablegen können.

Draußen warten schon Landrat Winfried Becker und Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar, um ihnen anerkennend auf die Schulter zu klopfen. Beide betonen, wie wichtig derartige Übungen sind. Es sei, so Dittmar, das fünfte Mal, dass ein Brandübungscontainer im Schwalm-Eder-Kreis Station mache. Pro Ausbildungstag werde die Anlage durch acht Ausbilder aus den Bereichen Atemschutz und Grund-/Truppführer, vier Helfern der Fritzlarer Wehr sowie zwei Landkreismitarbeitern betreut. „Bislang läuft alles wie am Schnürchen, was der erstklassigen Vorbereitung zu verdanken ist“, freut sich die Feuerwehrchefin und ist mit Landrat Becker einer Meinung, wenn der sagt: „Wir haben ein hervorragendes Team an Kreisausbildern und sonstigen Helfern, die das alles durch ihren ehrenamtlichen Einsatz ermöglichen, das muss man einfach mal lobend erwähnen.“

Lob gibt es dann auch für all die Kameraden, die sich mutig und entschlossen in den Flammencontainer wagen. Dabei haben alle eines gemein: Am Ende sind sie – wie Matthias Heyne und Angelo Calcagno – unglaublich froh, die Tür zum Container von außen wieder hinter sich zuziehen zu können.

