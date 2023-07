Bunte Demo in Fritzlar: Rund 100 Teilnehmer beim CSD

Demonstration

+ © Sascha Hoffmann Laut, farbenfroh und friedlich zog die CSD-Parade am Samstagnachmittag durch die Fritzlarer Altstadt. © Sascha Hoffmann

Beim CSD in Fritzlar ging es um den Kampf gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung. Der Marktplatz war voller Regenbogenfahnen, die Teilnehmer fanden klare Worte für ihre Anliegen.

Fritzlar – Zum dritten Fritzlarer Christopher-Street-Day (CSD) sind am Samstagnachmittag an die 100 Teilnehmer auf den Marktplatz gekommen, um gemeinsam auf die Rechte queerer Menschen aufmerksam zu machen. Organisiert wurde die farbenfrohe Demonstration erstmals vom Aktionsbündnis „CSD Schwalm-Eder“, hinter dem die Grüne Jugend Schwalm-Eder, die Jusos Schwalm-Eder und die Fritzlarer Fridays for Future (FFF) Ortsgruppe stehen. „Queer“ ist ein Oberbegriff für unterschiedliche sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Er schließt Schwule und Lesben ebenso mit ein wie Trans-Personen, asexuelle oder nicht binäre Menschen.

Die Mitorganisatorinnen Shannen Thiel und Merle Kraus gingen in ihrer Rede der Frage nach, warum politische CSDs überhaupt noch notwendig sind. Mit der Ehe für alle oder etwa Unisex-Toiletten sei auf den ersten Blick doch alles ganz gut, so die FFF-Aktivistinnen, die die Frage „Reicht das nicht?“ direkt selbst mit einem deutlichen „Nein“ beantworteten. „Es reicht nicht, wenn Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller und romantischer Orientierung für viele immer noch Alltag ist“, so Thiel. Sie machte gemeinsam mit Kraus auf reale Bedrohungen, etwa verbale oder tätliche Angriffe, aufmerksam, denen queere Menschen auch in Deutschland ausgesetzt seien. Von Homo-, Trans- und Queerfeindlichkeit, so Kraus, gehe eine Bedrohung aus, und der gelte es, sich solidarisch entgegenzustellen.

Laut, aber friedlich taten sie das dann auch während ihres Zuges durch die Altstadt, bei der sie eines klar machten: „Wir werden nicht aufgeben, nicht leiser werden, bis wir alle selbstbestimmt und gleichberechtigt leben können – und das auf der ganzen Welt.“

Die Demonstration war auch für Elena Milaschina eine Freude. Für die Gründerin des Projekts „Queer durch die Pampa“ gebe keinen Grund, nur neidisch nach Kassel schielen zu müssen, wenn es auch mitten im Schwalm-Eder-Kreis eine queere, leuchtende Community gebe. Mit ihrer noch jungen Jugendgruppe, die regelmäßig in Niedenstein zusammenkommt, wolle sie einen kleinen Teil dazu beitragen. Ihre Botschaft an die Veranstalter und Teilnehmer des CSDs: „Lasst uns zusammenstehen gegen Hass und Ausgrenzung und den Menschen zeigen, dass es uns um Freiheit, Gemeinschaft und Lebensfreude geht.“ (Sascha Hoffmann)