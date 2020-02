Dauerbrenner Parkplatznot: Fritzlar ringt weiter um Lösungen 

Auch hinter der Stadthalle könnte weiterer Parkraum entstehen. Dem Fritzlarer Parlament liegen mehrere Konzepte vor, um die Parknot in der Innenstadt in den Griff zu bekommen. Archivfoto: Peter Zerhau

Es ist das Diskussionsthema Nummer eins in Fritzlar: die anhaltende Parkplatznot in der Stadt. Schon lange debattiert das Parlament über mögliche Lösungen. Vorschläge gibt es viele.

Kontroverse Haltungen dazu allerdings auch. In ihrer Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend lagen den Mandatsträgern zwei konkrete Konzepte vor.

Zum einen handelt es sich dabei um ein Parkraumkonzept, das vorsieht, kleingliedrig zusätzliche Parkflächen in der Innenstadt zu schaffen. Als fünf mögliche Standorte sind darin der Stadthallenparkplatz, die Fläche Am Grauen Turm, der Burggraben sowie der Platz am Amtsgericht und am Finanzamt aufgeführt. Überall ist es laut Konzept denkbar, ein zusätzliches Parkdeck in Form einer Stahlkonstruktion zu errichten.

Dem gegenüber steht die Idee, auf einem mehr als 4000 Quadratmeter großen Grundstück Am Hohlen Graben etwa 140 Parkplätze entstehen zu lassen. „Ein Parkplatz an dieser Stelle wäre innenstadtnah, würde aber das Stadtbild trotzdem am wenigsten beeinflussen“, sagt Bürgermeister Hartmut Spogat. Aus vielen Gründen sei diese Lösung daher die optimale, um die Parkplatzsituation in Fritzlar zu entspannen.

Allerdings, sagt Spogat, könnte sich die Umsetzung dieses Lösungsvorschlags noch lange hinziehen. Der Investor plane, der Stadt im Falle eines Beschlusses einen fertigen Parkplatz zu verkaufen. Noch handele es sich aber um Gartenland. „Bis alle Genehmigungen vorliegen, dauert es“, so der Bürgermeister. Er betont: „Die kleingliedrigen Parkflächen sind Alternativen zu der Idee, einen großen Parkplatz Am Hohlen Graben zu errichten.“ Die kleinen Parkplätze könnten weitaus schneller umgesetzt werden.

Mario Jung, Fraktionsvorsitzender der SPD, und Christoph Pohl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, waren sich jedoch in der Sitzung einig: Ein Parkdeck im Bereich der Stadtmauer – beispielsweise am Grauen Turm oder am Burggraben – das gehe gar nicht.

Jung sagt: „Diese zwei Vorschläge sind für uns ausgeschlossen.“ Ein solch wertvolles historisches Objekt dürfe optisch nicht durch ein Stahlkonstrukt leiden. Der Favorit aller Fraktionen ist bislang der Parkplatz am Hohlen Graben. Das Parlament beschloss, das Angebot des Investors zum Parkplatz der Verwaltung zur weiteren Beratung zuzuleiten. Dabei sollen weitere Kriterien wie beispielsweise eine Ausfahrt zur Entlastung der Innenstadtkreuzung und sichere Wege für Fußgänger berücksichtigt werden.

Aber auch das Konzept der kleingliedrigen Parkflächen wurde nicht verworfen. Nach einigen Diskussionen nahmen die Mandatsträger es zur Kenntnis und beschlossen mit einer Gegenstimme der Freien Wähler einen Antrag von Dr. Baschar Malek (FDP). Demnach sollen zumindest für mögliche Parkflächen am Amtsgericht, am Finanzamt und an der Stadthalle eine Bauvoranfrage gestellt werden.

„Noch sind dies alles ungelegte Eier“, fasst der Fraktionsvorsitzende der FDP, Dr. Richard Gronemeyer, zusammen. „Die Parkplatzsituation ist aber ein Dauerbrenner in den Diskussionen.“ Also müssten Lösungen her.

Dem stimmt auch Dr. Hans-Gerhard Heil (CDU) zu. „Es geht erst einmal darum zu ermitteln, was genehmigungsfähig ist.“ Konkrete Entscheidungen gibt es erst in den nächsten Monaten – bis dahin geht die Parkplatzsuche weiter.