Die Akten kommen auf den Tisch: Fritzlarer Stadtverordnete beschließen Ausschuss zu Stadthallensanierung

Von: Daniel Seeger

Teilen

Große Fenster mit Blick auf die Altstadt: In der Stadthalle in Fritzlar laufen gerade die letzten Arbeiten. © Peter Zerhau, Stadt Fritzlar, Maya Sell , CDU Fritzlar, Grüne Fritzlar

Fritzlarer Stadtverordnete beschließen in einer Sondersitzung den Ausschuss zur Stadthallensanierung.

Fritzlar – Nun ist es amtlich: Es wird einen Akteneinsichtsausschuss geben, der sich mit der Kostenentwicklung der Fritzlarer Stadthalle befassen wird. Das Fritzlarer Parlament stimmte in einer Sondersitzung am Donnerstagabend mit den Stimmen der Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern dafür. Die CDU enthielt sich, Bürgermeister Hartmut Spogat (CDU) gab bekannt, dass er nicht erneut Widerspruch gegen einen Akteneinsichtsausschuss einlegen werde. Die Sondersitzung am Donnerstag war von der Koalition deshalb einberufen worden, weil ein Akteneinsichtsausschuss zum Zeitpunkt der Beantragung nach Auffassung des Bürgermeisters gegen geltendes Recht verstoßen hätte. Ein solcher dürfe nur bei abgeschlossenen Projekten eingesetzt werden, so der Bürgermeister. Die Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises kam in ihrer Bewertung der Widersprüche zu einem gegenteiligen Fazit.

Bereits am kommenden Mittwoch wird sich der Haupt- und Finanzausschuss treffen, der die Aufgabe der Akteneinsicht wahrnehmen wird. Klar ist nun auch: Die 1,5 Millionen Euro Fördergeld für sie Innensanierung der Stadthalle werden fließen. Neben dem eigentlichen Ergebnis brachte die Sitzung am Donnerstag noch einige weitere bemerkenswerte Situationen mit sich.

Ein Überblick der Sondersitzung in Fritzlar zum Thema Stadthalle

Die Informationen: Offenbar ungleich verteilt waren wichtige Informationen im Parlament. Stadtverordnetenvorsteherin Gerlinde Draude (SPD) hatte bei der Kommunalaufsicht eine Einschätzung zu Spogats Widersprüchen gegen zwei Beschlüsse angefordert, die Ergebnisse aber nicht nur selbst zur Kenntnis genommen, sondern offenbar auch die Koalitionsfraktionen aus SPD, Grünen und Freien Wählern darüber informiert.

Die Opposition aus CDU und FDP blieben außen vor. Michael Schär (CDU) rügte das Verhalten der Stadtverordnetenvorsteherin ausdrücklich. „Es ist Ihre Pflicht, das gesamte Haus über das Ergebnis einer solchen rechtlichen Prüfung zu informieren – das ist eine Ungleichbehandlung der Opposition.“ Schär bestand darauf, dass Draude das Schreiben der Kommunalaufsicht noch einmal in der Sitzung vorliest, da es Teil der Diskussion im Parlament war. Draude hatte zunächst vorgeschlagen, dass es dem Sitzungsprotokoll beigefügt werden soll, was der Opposition nicht ausreichte.

Fritzlar: Enthaltung der CDU-Fraktion sorgte für eine Überraschung

Die Abstimmung: Dass der Ausschuss nun doch kommt, galt vor der Sitzung keinesfalls als ausgemacht. Zwar haben die antragstellenden Fraktionen aus SPD, Grünen und FW in der Stadtverordnetenversammlung einer Mehrheit, jedoch hätte Bürgermeister Spogat die Möglichkeit gehabt, dem Beschluss erneut zu widersprechen – doch davon will der Christdemokrat keinen Gebrauch machen, wie er in der Sitzung betonte. Und auch die Enthaltung der CDU-Fraktion kam überraschend. Die begründete Schär damit, dass sich die CDU der Herstellung von Transparenz nicht verschließen wolle, die Art der Aufarbeitung aber als Wahlkampfmanöver der Koalition verbucht. „Wäre am 8. Oktober keine Bürgermeisterwahl, dann hätte es diese Art der Aufarbeitung wahrscheinlich nicht gegeben“, so Schär.

Der Zeitpunkt: Kern der ganzen Diskussion um die Kostensteigerung ist nach wie vor der Zeitpunkt der Information, das wurde auch in der Debatte um den Antrag klar. Axel Jäger (Grüne) betonte: „Wir haben das Projekt zusammen beschlossen. Dass Baukosten steigen, ist für uns auch klar nachvollziehbar.“ Der Koalition gehe es um die Transparenz – bei Durchsicht der Unterlagen, die dem Bericht über die Kostensteigerung vor den Sommerferien beilagen, habe der Verdacht nahegelegen, dass die Zahl von sieben Millionen bereits im vergangenen Herbst auf dem Tisch lag. Allerdings sei das Parlament erst im Juni dieses Jahres informiert worden. Nun gehe es darum, nach den Gründen zu suchen und Möglichkeiten zur Nachsteuerung in der Verwaltung zu finden. „Wir verschließen uns nicht dem kritischen Blick“, betonte Michael Schär (CDU). „Der Investitionsstatusbericht vom Mai 2023 war diesbezüglich sicher unglücklich.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Ingo Knatz verwies darauf, dass das Parlament die Haushaltshoheit habe und daher auch bei Kostensteigerungen direkt informiert werden müsse

Er verwies außerdem darauf, dass die Koalition im Magistrat eine Mehrheit habe und somit Kenntnis über die Vorgänge beim Thema Stadthalle hatte. Widerspruch kam dazu von Grünen und Sozialdemokraten. SPD-Fraktionsvorsitzender Ingo Knatz verwies darauf, dass das Parlament die Haushaltshoheit habe und daher auch bei Kostensteigerungen direkt informiert werden müsse. „Wenn es nicht mal die professionelle Verwaltung schafft, die Zahlen auf den Tisch zu bringen, wie sollen es dann ehrenamtliche Magistratsmitglieder schaffen?“, fragte Axel Jäger (Grüne).

Termin: Der Haupt- und Finanzausschuss tagt erstmals zur Akteneinsicht am Mittwoch, 30. August, ab 19 Uhr, im Rathaussaal. Am Tag darauf trifft sich der Haupt- und Finanzausschuss erneut. Die nächste Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung findet am Donnerstag, 7. September, statt. Sie beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Akteneinsicht, den Sachständen der Investitionsprojekte der Stadt und der aktuellen Kostenentwicklung des Hessentags. (Daniel Seeger)