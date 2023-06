Die Kanonen bleiben still: Katzenkoppschießen in Fritzlar wegen Hessentag verboten

Hessentag 2024

+ © Peter Zerhau Das Donnern der Kanonen wird im Jahr 2024 wegen des Hessentags nicht am Tag vor Fronleichnam durch die Gassen der Altstadt hallen. © Peter Zerhau

Wegen des parallel stattfindenden Hessentags untersagt die Staatskanzlei das traditionelle Katzenkoppschießen in Fritzlar. Indirekt betroffen ist noch eine weitere Veranstaltung.

Fritzlar – Dass der Hessentag 2024 große Auswirkungen für die Fritzlarer Bürger haben wird, ist kein Geheimnis. Zehn Tage lang wird die Stadt voller Menschen sein, es sind zahlreiche Veranstaltungen und Auftritte von Musikern und Künstlern zu erwarten.

Und auch auf das religiöse Leben wird sich der Hessentag in der Dom- und Kaiserstadt auswirken. Denn Fronleichnam fällt im kommenden Jahr auf den 30. Mai – also mitten in den zehntägigen Hessentag. Nun steht fest: Das Katzenkoppschießen wird, ebenso wie die Prozession durch die Stadt, nicht stattfinden können.

„Die Hessische Staatskanzlei hat Böllern, Detonationen und Feuerwerk untersagt“, bestätigt Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat. Grund dafür ist, dass durch den lauten Knall der Kanonen eine Panik entstehen könnte. Man rechnet damit, dass sich täglich Tausende in der Altstadt aufhalten werden.

Auch Fronleichnamsprozession in Fritzlar wird verschoben

Die Prozession wird, weil die Stadt so voll sein wird, auch nicht wie gewohnt stattfinden können, berichtet Fritzlars Stadtpfarrer Patrick Prähler „Die Straßen werden voll sein, wir müssten dafür sorgen, dass die Menschen Platz machen“, so der Pfarrer. Das sei eine Einschränkung für die Gemeinde. „Für uns gehört alles zusammen – das Katenkoppschießen und die Prozession“, so der Pfarrer. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. So will die Gemeinde beides nachholen. „Wir wollen es nicht ganz ausfallen lassen“, betont der Pfarrer.

Was auf jeden Fall an Fronleichnam stattfinden soll, ist der festliche Gottesdienst im Dom. Zudem werde man, sollte der Kreuzgang fertig renoviert sein, gegebenenfalls eine kleine Prozession abhalten. Die Gemeinde will den Hessentag auch dazu nutzen, sich und den Dom zu präsentieren.

Katholische Gemeinde plant Programm für den Hessentag

So soll es Gottesdienste und Führungen im Dom geben, auch das Museum wird öffnen. Ein genauer Plan existiere aber derzeit noch nicht. Denn direkt neben dem Dom wird sich eine der Hessentags-Bühnen befinden. „Es kommt also auch auf das Hessentags-Programm an“, sagt der Pfarrer.

Das Kanonenschießen liegt seit vielen Jahren in den Händen der Fritzlarer Schützengilde von 1463. „Natürlich blutet uns das Herz bei dieser Entscheidung“, sagt der erste Vorsitzende Markus Bischof. Die Begründung des Verbots, das von der Staatskanzlei ausgesprochen wurde, könne man zum Teil nachvollziehen. (Daniel Seeger)