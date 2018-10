Diese Hilfe aus Fritzlar kommt in Indonesien an

Fritzlar. Nahrung, Wasser, Medikamente: All das fehlt im Katastrophengebiet auf der indonesischen Insel Sulawesi, nachdem vor Kurzem nach einem Erdbeben eine Tsunamiwelle über sie hinweg gefegt ist.

Das Fritzlarer Kinderhilfswerk Global Care unterstützt die Retter, die auch Tage nach der Katastrophe versuchen, Verschüttete und Verletzte zu bergen. Bislang sind mehr als 1400 Menschen bei der Flutwelle ums Leben gekommen – darunter viele Kinder. Tausende Menschen sind verletzt, viele sind obdachlos und haben alles verloren. Häuser und Straßen sind verwüstet.

Zusammen mit der lokalen Hilfsorganisation Anugrah Pressindo leistet Global Care in Indonesien Hilfe, um an mehr als 5000 Menschen in der fast völlig zerstörten Stadt Palu Lebensmittel und Medikamente zu verteilen.

Dafür sucht das Fritzlarer Hilfswerk noch Spenden. Wer 20 Euro gibt, helfe damit, 20 Menschen medizinisch zu versorgen, 70 Euro stellten Lebensmittelpakte für zwei Familien sicher, 220 Euro gar finanzierten den Bau von Notunterkünften für zwei Familien.

Das medizinische Team der lokalen Partnerorganisation Anugrah Pressindo Foundation ist im Katastrophengebiet auf der indonesischen Insel Sulawesi angekommen. Projektleiter Daniel Hendara schreibt aus Sigi bei Palu: „Es ist mit nichts vergleichbar von dem, was man an Bildern im Fernsehen sieht.“ Ganze Häuserblocks und Brücken liegen darnieder, plattgewälzte Autos zeugen von der Wucht der Tsunami-Wellen. Doch inmitten dieser Ruinen gebe es immer noch so viele Menschen, die nicht aufgeben.

Hendaras Team behandele nicht nur Menschen medizinisch, sondern verteile auch Milch und Babybrei, Windeln und Hygieneartikel. (bra) Spendenkonto: Verwendungszweck: 8310-10 Erdbeben-Tsunami Indonesien KSK Schwalm Eder, IBAN: DE16 5205 2154 0120 0001 20, BIC: HELADEF1MEG