Drittes Werk für Fritzlar: Künstler Ubbo Enninga fertigt Luther-Relief

Kunstwerk hängt an Martin-Luther-Haus

+ © Anke Laumann Sie holten das Kunstwerk nach Fritzlar: (von links) Pfarrer Wolfram Köhler, Künstler Ubbo Enninga, Erich Gerhold, Alexander Gerhold, Dr. Ulrich Skubella. © Anke Laumann

Fritzlar – Dieser Mann hinterlässt in Fritzlar Spuren: am Hospital zum Heiligen Geist, vor dem Dom und jetzt auch am Martin-Luther-Haus. Ubbo Enninga ist jetzt mit einem dritten Kunstwerk in der Stadt vertreten.