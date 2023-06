Gesprengter Staudamm: DRK-Landesverstärkung aus Fritzlar schickt Hilfe in Ukraine

Von: Maja Yüce

Bei der DRK Landesverstärkung in Fritzlar werden die LKW beladen. © DRK Landesverstärkung

Lkw starten von Fritzlar aus in die Ukraine. Das Ziel: Die Region, die von der Staudamm-Zerstörung besonders betroffen ist.

Schwalm-Eder – Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms hat weitreichende Folgen für die Menschen in der Südukraine. Ein großes Problem: Zahlreiche Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser. Die Not in der Region wollen Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes Hessen lindern.

Ein Hilfstransport mit Material startete am Montagmorgen von Fritzlar aus in die Stadt Nowa Kachowka. Auf den Weg machten sich DRK-Einsatzkräfte aus der DRK-Landesverstärkung in Fritzlar in Richtung DRK-Logistikzentrum Schöneberg (Berlin). Dort werden die Lieferungen unterschiedlicher Landesverbände zusammengeführt und dann weiter in die Ukraine transportiert.

Von Fritzlar aus gehen 2200 10-Liter-Wassercontainer, drei 3800-Liter und einen 7000-Liter Wassertank in die betroffene Region. Außerdem im Gepäck haben sie 40 Trinkwasserausgabestellen (je 1000 Liter) und 4500 Hygiene Kits sowie acht mobile Heizungen, sechs Motorboote und 30 Schwimmwesten. Eine Lieferung, die dringend benötigt wird, denn durch die Überschwemmungen sind Hunderttausende Menschen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.

Alle Hilfsmaßnahmen in die Ukraine werden vom DRK-Generalsekretariat von Berlin aus koordiniert. Man sende diesmal ausschließlich Hilfsgüter, aber keine Helfer, sagt Rebecca Winkels, Pressesprecherin des DRK Generalsekretariats in Berlin. Die Hilfeleistung werde eng mit dem Ukrainischen Roten Kreuz (UKR), einer Schwestergesellschaft des DRK, abgestimmt. Es seien keine Personen angefordert worden, sondern finanzielle Unterstützung und das nun versendete Material. „Weitere Hilfen werden vorbereitet“, so Gisela Prellwitz, von der Pressestelle des DRK-Hessen. Das DRK sei seit Langem in der Ukraine aktiv und verstärke seine bisherigen Aktivitäten.

Das Ukrainische Rote Kreuz (URK) unterstütze als freiwillige Hilfsgesellschaft die Behörden im humanitären Bereich in der Soforthilfe in den Überschwemmungsgebieten. „Seine Helfer waren unmittelbar nach dem Vorfall aktiv und haben bereits über 2000 Menschen evakuiert, darunter viele Menschen mit eingeschränkter Mobilität“, so Prellwitz.

Auch das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt die Menschen in der Ukraine. Aus dem Schwalm-Eder-Kreis seien aber aktuell keine Helfer an Hilfstransporten beteiligt, sagt Björn Fuhrmann, Leiter der THW-Regionalstelle in Homberg. (Maja Yüce)

Damm für Wasserversorgung entscheidend Durch die Zerstörung des Damms seien Tausende Menschen in Gefahr, ihr Leben oder ihr Zuhause zu verlieren, so eine Mitteilung des International Rescue Committee. Der Kachowka-Damm und der Stausee waren für die Frischwasser- und Bewässerungsversorgung von entscheidender Bedeutung. Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, warnt vor massiven Ernteausfällen in dem Gebiet und damit verbundenen weltweiten Folgen.