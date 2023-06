Eierautomat in Fritzlar aufgebrochen: Angeklagter verurteilt

Von: Manfred Schaake

Diese Tat sorgte für viel Aufmerksamkeit: Eier wurden aus einem Automaten in Fritzlar gestohlen, auf die Straße geworfen und zerstört. Auch der Eierautomat wurde beschädigt. Der Fall wird nun vor Gericht verhandelt. © dpa, Polizei

Ein Mann aus dem Landkreis Kassel wurde verurteilt, weil er einen Eierautomaten in Fritzlar aufgebrochen hatte. Der Angeklagte belastete eine weitere Person schwer.

Fritzlar/Kassel – Über 240 kaputte Eier, ein zerstörter Eier-Automat, nächtliche Randale, Ärger mit einem Gastwirt und ein frustrierter Landwirt – all das war Thema einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Fritzlar, bei der viele Fragen offen blieben. Es ist ein Fall, der für viel Aufsehen in Fritzlar sorgte: Ein 27-jähriger Mann aus dem Kreis Kassel soll laut Anklage im September 2022 in Fritzlar aus einem Warenautomaten 180 Eier entwendet und größtenteils zerschlagen haben. Dabei soll an dem Automaten ein Schaden von etwa 8000 Euro entstanden sein, so die Anklage. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls vor Gericht verantworten. Er soll, „in gemeinschaftlichem Zusammenwirken mit einem gesondert verfolgten Mann“, so die Staatsanwaltschaft Kassel, die Tat begangen haben.

Der genannten Schadenssumme widersprach der geschädigte Landwirt während der Verhandlung energisch. Er sprach von einem Schaden, der mindestens 10 bis 15 000 Euro betrage. Insgesamt seien 240 Eier und der Automat zerstört worden. „Das ist eine Sauerei“, sagte der Landwirt.

Eierautomat in Fritzlar aufgebrochen: „Es war allein mein Neffe.“

Dazu erklärte der Angeklagte: „Es tut mir sehr leid, aber es war mein Neffe, es war allein mein Neffe.“ Er habe ihm während der Tat gesagt, „lass den Mist“. Sein in Kassel lebender Neffe habe in Würzburg „sieben Autos kaputt gemacht“, schilderte der Angeklagte. Der Neffe sei nun auf Entzug. Die Situation sei derzeit katastrophal, schilderte er weiter und sprach davon, dass sein Schwiegervater von dem Neffen „eine auf die Zwölf bekommen hat“. Der Angeklagte wies alle Schuld von sich: „Für mich ist das eine absolute Blamage, für mich ist das peinlich, wo bleibt die Gerechtigkeit?“, formulierte der Angeklagte.

Er selbst sei während der Tat von seinem Neffen mit Eiern beworfen worden, er habe dann „den Dreck auf der ganzen Straße zusammengeräumt“. Er fragte: „Warum sollte ich mich an diesem Automaten vergehen?“ Der Mann gab allerdings zu, zwei Eier gegen die Wand einer Gaststätte geworfen zu haben. Dafür entschuldigte er sich im Gerichtssaal bei dem Gaststätten-Pächter: „Ich mache so was eigentlich nicht.“ Den Eier-Automaten habe er nicht berührt. Sein Neffe habe zugegeben, den Automaten zerstört zu haben.

„Er war sehr Betrunken“: Wirt schildert Zustand des Täters am Abend des Automaten-Aufbruchs

Der Angeklagte hatte nach Angaben des Gastwirts Hausverbot, „er war sehr betrunken“. „Ich wollte Dir nichts antun“, sagte der Angeklagte. Ein weiterer Zeuge berichtete, zwei Männer seien mit einem Einkaufswagen schreiend, grölend und torkelnd über die Straße gezogen.

Der geschädigte Landwirt schilderte, der Eierautomat sei durch Schläge und Tritte stark beschädigt worden. Dazu der Angeklagte erneut: „Es tut mir sehr leid, aber es war mein Neffe.“ Er habe ihn aufgefordert, sich bei dem Landwirt und der Polizei zu melden. Ein Polizeibeamter berichtete, die Kleidung der beiden Männer sei auffällig verdreckt gewesen. Man habe einen Platzverweis erteilt, „wir haben hundertmal nachfragen müssen, um die Personalien zu bekommen“. Dem seien sie nicht nachgekommen.

Der Angeklagte fragte, warum von seinem Neffen keine Fingerabdrücke genommen worden seien, „die hätten bewiesen, dass ich es nicht war“. Der Polizeibeamte entgegnete, er entscheide das nicht.

Ein Urteil wurde noch nicht gefällt. Weil während der Verhandlung viele Fragen offen blieben, entschied Richterin Corinna Eichler, dass die Verhandlung am 23. Juni ab 9 Uhr fortgesetzt wird. Dann soll der Neffe des Angeklagten vernommen werden.

Zuletzt wurden bei Landwirten aus dem Fritzlarer Stadtteil Haddamar Verkaufsautomaten aufgebrochen.