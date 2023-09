Ein Projekt mit vielen Schwierigkeiten: Architekt berichtet in Ausschuss über Sanierung der Fritzlarer Stadthalle

Von: Daniel Seeger

Die Innensanierung der Fritzlarer Stadthalle kostet viel Geld. Im September sollen alle Restarbeiten abgeschlossen sein. © Peter Zerhau

7,42 Millionen Euro wird die Innensanierung der Stadthalle Fritzlar wohl mindestens kosten. Über den aktuellen Stand und die Schwierigkeiten des Projekts berichtete der Architekt nun im Haupt- und Finanzausschuss.

Fritzlar – Es war kein einfacher Termin für den zuständigen Architekten der Innensanierung der Fritzlarer Stadthalle. Doch am Ende erntete Christian Gerlach am Donnerstagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Fritzlar viel Verständnis und Zustimmung. Er berichtete über den aktuellen Sachstand der Arbeiten in der Stadthalle, deren Kosten im Laufe des Baus deutlich gestiegen sind – von 3,25 Millionen Euro, die das Konzept mit einer Bühne auf der gegenüberliegenden Seite vorsah, auf nun 7,42 Millionen Euro. Unklar ist aktuell, ob noch weitere Kostensteigerungen folgen.

Im Gegensatz zu anderen Großprojekten, wie dem Bau des Bürgerbüros, gibt es keinen Generalplaner, der die Gesamtplanung des Projekts innehat. Die Gründe für diese Umstände sind im Vergaberecht zu finden, erläuterte Gerlach in der Sitzung. Denn für die Innensanierung der Stadthalle fließen 1,5 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Warum das zu Schwierigkeiten führen kann, wurde im Laufe des Abends deutlich.

„Wir als Architekten haben den Auftrag bekommen, die Stadthalle umzubauen. Und wir haben, weil es das Vergaberecht erfordert, Fachplaner zur Seite gestellt bekommen“, so der Gerlach. Die Firma PlanerAllianz, die für Fachplanung der Gewerke rund um die technische Gebäudeausrüstung zuständig ist, hätte entsprechende Referenzen vorweisen können, sei entsprechend der Vergaberegeln ausgewählt worden und hätte sich dann auch in den Planungsprozess eingebracht. Bürgermeister Hartmut Spogat erläuterte, dass die Stadt verpflichtet gewesen sei, das wirtschaftlich günstigste Angebot zu wählen.

Gerlach und Spogat beschrieben die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Planungsbüro anfangs als konstruktiv, im späteren zeitlichen Verlauf aber als sehr schwierig. Insbesondere nachdem die Stadt einige aus Sicht der Verwaltung und des Architekten unangemessene und zu teure Vorhaben der Planer eingedampft hatte.

Als eines von mehreren Beispielen nannte der Architekt die Lüftungsanlage der Stadthalle, die vom Planungsbüro überdimensioniert geplant worden sei und nicht den Fritzlarer Bedürfnissen entsprochen habe. Diese Anlage hätte acht Tonnen gewogen, eine zusätzliche statische Verstärkung gebraucht und rund 280 000 Euro Mehrkosten verursacht, so Gerlach. Man habe dann entsprechende Anpassungen vorgenommen. Dafür seien vier Ortstermine nötig gewesen, nur bei einem sei das Planungsbüro anwesend gewesen. Am Ende habe man trotzdem nachbessern müssen – denn der Ansatz des Planungsbüros habe den Anforderungen nicht mehr genügt.

Zudem hätten die verantwortlichen Planer, trotz mehrfacher Beschwerden, nur in unzureichendem Maße an Besprechungen teilgenommen und seien nicht im nötigen Maße der Aufgabe der Bauleitung vor Ort nachgekommen. Die Absprache seitens des Planungsbüros beschrieb der Architekt teils als „mangelhaft“. Auch seitens der Verwaltung habe es eindeutige Aufforderungen, mehr Initiative zu zeigen, gegeben. Die Stadtverwaltung habe wiederholt Mängelrügen geschrieben.

Die Kostensteigerung, die das Projekt begleitet hat, sei neben den allgemein gestiegenen Baukosten, dem Zeitdruck und außerplanmäßigen Problemen, etwa mit verbauten Schadstoffen, die erst im Bauverlauf entdeckt wurden, auch ein Produkt aus Dingen, die sich im täglichen Ablauf ergeben haben. So sei es mehrfach vorgekommen, dass die ausführenden Unternehmen während oder vor der Ausführung festgestellt hätten, dass die Planungen nicht sinnvoll umsetzbar seien. Beispielhaft berichtete Gerlach, dass ein Sicherungskasten von den Planern in einen Raum geplant worden sei, in den dieser überhaupt nicht hineingepasst habe.

„Bei einem normalen Bauvorhaben kann man in manchen Momenten innehalten, man kann eine schlechte Nachricht bewerten, sich Alternativen einholen und einen besseren Weg gehen“, so Gerlach. Durch die Fristen bei der Fördermittelvergabe und einen langen Genehmigungsprozess habe es bei der Bauzeit wenig bis keinen zeitlichen Spielraum gegeben. Auch nicht für einen eventuellen Wechsel des Fachplaners.

Dass es bei der aktuellen Kostenprognose für die Stadthallensanierung immer noch Unsicherheiten gebe, liege daran, dass Informationen fehlen. „Wir haben für die Kostenprognose nichts von den Fachplanern bekommen“, so Gerlach. „Als Architekten dürfen wir aber auch nicht die Firmen, die wir nicht betreuen, nach den Zahlen fragen.“

Auf HNA-Anfrage wollte sich die PlanerAllianz nicht zu den Vorwürfen äußern. Man habe weder an der Sitzung teilgenommen, noch liege eine Niederschrift vor. „Insofern fehlt uns hier die Grundlage für eine Stellungnahme“, so der Geschäftsführer Michael Engelmann. Mögliche Unstimmigkeiten wolle man zunächst projektintern klären. (Daniel Seeger)