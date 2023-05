Eine große Liebe aus Fritzlar: Ingeborg und Bernhard Krick feiern ihre Diamantene Hochzeit

Von: Josefin Schröder

Heute sind die beiden Eheleute immer noch glücklich zusammen. Ihren Hochzeitstag feiern sie an der Ostsee. © Schröder, Josefin

„Er hat mich nicht mehr losgelassen“, sagt Ingeborg Krick über das Kennenlernen mit ihrem Mann, Bernhard. Über 60 Jahre ist das nun her.

Fritzlar – Sie haben einander festgehalten, heute feiert das Ehepaar aus Fritzlar ihre Diamantene Hochzeit.

Zum Wehrdienst kam Bernhard Krick, ein gebürtiger Pfälzer, 1959 nach Nordhessen. „Seine Inge“ hat er in Fritzlar kennengelernt. Beim Ausgehen hat es zwischen den beiden gefunkt. Ingeborg Krick, Ur-Fritzlarerin war damals noch Lehrling beim örtlichen Metzger als Fleischereifachverkäuferin.

Die beiden erlebten fortan viele Meilensteine zusammen, immer im Abstand von zwei Jahren: 1961 verlobten sie sich, am 31. Mai 1963 traten sie im Fritzlarer Dom vor den Altar. 1965 wurde ihr erster Sohn, Peter geboren. „Wieder zwei Jahre später kam unsere Tochter Sabine auf die Welt“, sagt die 79-Jährige. Nach 14 weiteren Jahren machte Sohn Alexander die Familie Krick komplett.

Seinen 60. Hochzeitstag feiert das Ehepaar zusammen mit den drei Kindern in Scharbeutz an der Ostsee. „Zu unserer Goldenen Hochzeit waren wir am Tegernsee. Seit dem waren wir immer zweimal im Jahr auf Sylt. Jetzt wollten wir etwas anderes ausprobieren“, erzählt Bernhard Krick. Zeit mit der Familie und den mittlerweile sieben Enkelkindern zu verbringen, genießen sie.

Wertschätzung ist ihr Ehe-Geheimnis

Vor 60 Jahren: Ingeborg und Bernhard Krick am Tag ihrer Trauung. © privat

Sylt, Mauritius, Abu Dhabi – die beiden waren viel unterwegs. Sie erinnern sich gerne an früher. „Wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt“, sagt der 85-Jährige, der noch bis vor drei Jahren als Selbstständiger in der Automatenbranche tätig war. „Wir haben immer beide gearbeitet“, sagt seine Frau. Der Familienzusammenhalt sei immer stark gewesen. Die Eltern von Ingeborg Krick lebten mit im Haus und passten oft auf die Kinder auf.

Ingeborg und Bernhard Krick sind stolz auf die vergangenen 60 Jahre und froh, dass sie sich haben. In einer guten Ehe sollte man immer Achtung voreinander haben und aufeinander Rücksicht nehmen, sind sie überzeugt. Es gehe darum, „den Partner zu schätzen“. Auch Küsschen gehören dazu, sagt Bernhard Krick. Und wenn es mal Streit gebe, sei das nicht weiter schlimm: „Ein Gewitter reinigt schließlich die Luft.“