Entweihung von St. Elisabeth-Kapelle: Kreuzgang-Kapelle im Hospital zum Heiligen Geist soll reaktiviert werden

Von: Maja Yüce

Teilen

Dr. Carsten Bismarck und Dominik Zeiger in der St. Elisabeth-Kapelle, die entweiht werden soll. © Peter Zerhau

Die St. Elisabeth-Kapelle im Fritzlarer Hospital zum Heiligen Geist wird entweiht. Dann wird es erstmals keine Kapelle in der Klinik geben. Damit das nicht so bleibt, soll die Kreuzgang-Kapelle saniert werden – mit Spenden.

Fritzlar – Sie ist ein religiöser Ort und noch mehr als das: Die Kapelle St. Elisabeth im Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar ist für viele Patienten und Angehörige, aber auch für Mitarbeitende der Klinik ein Ort der Ruhe und Besinnung, einer der in schwierigen Lebenslagen auch eine spirituelle Unterstützung bieten kann. Dort konnte man beten, meditieren und Trost finden. Aber auch glückliche Momente, wie zum Beispiel Taufen, erleben. Doch gibt es diese Möglichkeit ab heute Abend nicht mehr: Die Krankenhaus-Kapelle wird entweiht. Am Donnerstag, 31. August, ab 18.30 Uhr, gibt es einen letzten feierlichen Profanierungsgottesdienst, in der Kapelle. Damit endet eine Ära im Hospital zum Heiligen Geist – erstmals wird es in der 860-jährigen Tradition der Klinik mit religiöser Bindung keine Kapelle mehr geben. Zumindest vorerst.

Einst: Die Kapelle im Jahr 1909. Das © stammt aus dem Band „Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Cassel“ von Karl Alhard. Repro: Hospital

„Um den Patienten weiterhin einen Raum für Gottesdienste und einen religiösen Rückzugsort zu bieten, soll die Kreuzgang-Kapelle im Hospital reaktiviert werden“, sagt Tamara Neuhaus von der Unternehmenskommunikation des Hospitals. So will das Hospital wieder zu seinen Ursprüngen zurückkehren. Allerdings sei man dafür auf Spenden angewiesen, denn die Kapelle im Kreuzgang werde seit Mitte der 1950er-Jahre nicht mehr genutzt. Seither nage der Zahn der Zeit an ihr. Die Kosten für die baulichen Veränderungen zur Reaktivierung der Kapelle im Kreuzgang könne das Hospital aber aus eigenen Kräften nicht stemmen, so Julia Gäck, Leiterin der Unternehmenskommunikation. „Es ist ein reines Spendenprojekt, wir hoffen aber auch auf Zuschüsse“, fügt sie an. Nach ersten Schätzungen rechne man aufgrund der baulichen Besonderheiten und den Anforderungen des Denkmalschutzes mit mindestens 300.000 Euro Sanierungskosten.

Heute: So sieht der Raum der einstigen Kapelle im Kreuzgang heute aus. Mit Hilfe einer Spendenaktion soll die Kapelle wieder reaktiviert werden. © Peter Zerhau

Das Krankenhaus-Finanzierungssystem (DRG), und die Möglichkeiten der Bundes- und Landesförderung ließen für diesen Umbau keinen Spielraum, so Gäck. Daher bittet das Hospital um Unterstützung: „Helfen Sie dem Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar dabei, die Kapelle im Kreuzgang als wertvollen, bedeutenden historischen Ort wieder zu errichten“, heißt es in einem Aufruf. Mit Unterstützung könne es gelingen, den religiösen Ort im Hospital zum Heiligen Geist der für viele Menschen eben auch weit mehr ist als das, zu erhalten.

Grund für die Entweihung der St. Elisabeth-Kapelle ist, dass das Hospital den Rückbau der alten Gebäudeteile wie Krankenpflegeschule, Schwesternwohnheim und Hallenbad, die sich vom Haupteingang ausgehend im linken Bereich des Grundstücks befinden, eingeleitet hat (HNA berichtete). Die sich im Schwesternwohnheim befindende Krankenhaus-Kapelle gehört auch zu diesem Bereich und wird daher heute entweiht.

In den vergangenen Jahren habe das Hospital in Fritzlar mit viel Energie und erheblichem finanziellen Einsatz die Sanierung des Krankenhausstandortes vorangetrieben. „Damit wurden und werden nach wie vor die Voraussetzungen für eine erfolgreiche medizinische Weiterentwicklung und damit die Sicherung der Versorgung geschaffen“, heißt es weiter.

Aufgrund veränderter Marktbedingungen im Krankenhaussektor (HNA berichtete) muss sich auch das Fritzlarer Krankenhaus vielen Herausforderungen stellen, um den Erhalt des Hospitals und die baulichen und medizinischen Weiterentwicklungen und damit die Sicherstellung der Versorgung zu ermöglichen. Dazu gehören etwa veränderte Versorgungskonzepte mit deutlich verkürzten Liegezeiten, die sektorenübergreifende Versorgungsstrategie der Bundesregierung und der Kostenträger, eine dadurch entstehende Verlagerung der Versorgung von der stationären Versorgung in den ambulanten Sektor sowie die hohen Energiekosten und die inflationsbedingten Kostensteigerungen in allen anderen Bereichen.

Mit Blick darauf sei letztlich die Entscheidung gefallen, die Bereiche Krankenpflegeschule, Schwesternwohnheim und Hallenbad zu schließen und entsprechend zurückzubauen. Der Erhalt dieser Bereiche hätte finanzielle Dimensionen erreicht, die nicht darzustellen seien, heißt es weiter. Davon betroffen ist nun also auch die Krankenhaus-Kapelle St. Elisabeth, in welcher viele Kinder getauft und ungezählte Gottesdienste abgehalten wurden. Und die als Rückzugsort und Kraftquelle für Patienten und Angehörige diente.

Kontakt/Infos zur Spendenaktion unter Tel. 0 56 22 / 99 72 66 oder 2 16 sowie per E-Mail an spenden@hospital-fritzlar.de