Er sorgt sich um seine Heimat: Dr. Christoph Pohl will Bürgermeister in Fritzlar werden

Von: Daniel Seeger

Teilen

Ein Ort, an dem viele Kindheitserinnerungen hängen, ist das Ederwehr. © Daniel Seeger

Christoph Pohl ist Bürgermeisterkandidat von Freien Wählern, SPD und Grünen in Fritzlar. Er sorgt sich um die Entwicklung seiner Heimatstadt.

Fritzlar – Mit Jackett und Fahrradhelm – so begegnen wir Dr. Christoph Pohl am Ederwehr in Fritzlar, seinem Lieblingsort in der Dom- und Kaiserstadt. Mit dem Rad ist er zum Termin mit unserer Zeitung gekommen. Pohl ist der gemeinsame Bürgermeisterkandidat von SPD, Grünen und Freien Wählern in Fritzlar – sie bilden seit der vergangenen Kommunalwahl die Koalition, die eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung stellt. Pohl ist zudem Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Fritzlar.

Der 43-Jährige sitzt auf einer Bank, im Hintergrund ist das Rauschen der Eder zu hören, „Das alles hier ist für mich Heimat“, sagt er. Es ist ein Ort, der dem gebürtigen Fritzlarer viel bedeutet, „Hier habe ich als Kind sehr viel Zeit verbracht. Gewohnt haben wir damals am Weinberg.“

Bürgermeister will Pohl werden, weil Fritzlar seine Heimat ist – eine Heimat, um die er sich zunehmend Sorgen mache. Jahrzehntelang habe er gesehen, wie sich Fritzlar wirklich toll entwickelt habe, „aber an vielen Stellen läuft es derzeit in die falsche Richtung“, ist er überzeugt.

Er habe lange überlegt, ob er sich zur Wahl stellen solle. Beruflich würde er seine Tätigkeit als Geschäftsführer eines Kasseler Zertifizierungs-Unternehmens aufgeben müssen, sollte er gewählt werden. „In der Wirtschaft verdient man mehr als als Bürgermeister, aber darum geht es mir nicht“, betont der studierte Diplom-Ingenieur und Diplom-Ökonom. Der Job binde ihn zeitlich stark, aber das falle ihm grundsätzlich leicht – „Ich will eben die Geschicke lenken“, sagt er.

Vielen Fritzlarern wird der Bürgermeisterkandidat auch für seine teils markigen Worte in den Sitzungen der Stadtverordneten bekannt sein. Dass Pohl auch mit härteren Bandagen im politischen Ring kämpft, bestreitet er nicht. „Ich streite mich gerne, auch hart in der Sache“, aber er gehe danach auch in sich und denke darüber nach. „Ich bin jemand, der ein relativ großes Ego hat”, sagt er und fügt an: „Aber ich bin trotzdem reflektiert.” Er gebe zu, wenn er einen Fehler gemacht habe, und stehe dafür ein. Eine gute Fehlerkultur sei etwas, was ihm auch für das Amt des Bürgermeisters wichtig sei – und was er bislang zuweilen vermisse. Für mehr als zwei Amtszeiten würde Pohl nicht kandidieren, da legt er sich jetzt schon fest.

In seiner Freizeit widmet sich der promovierte Ingenieur der Kommunalpolitik. Neben seinem Engagement als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Fritzlar sitzt er auch für die Freien Wähler im Kreistag – ohne Parteimitglied der FW-Bundesvereinigung zu sein. Der Fritzlarer war von 2016 bis 2019 Mitglied in der FWG-Kreistagsfraktion. Anfang Januar 2019 ist er dort ausgetreten, engagiert sich seither nur noch für die Freien Wähler. Sein Kreistagsmandat wolle er auch nach einer möglichen Wahl zum Bürgermeister behalten. „Ein Bürgermeister muss in den Kreisgremien vernetzt sein“, ist er überzeugt. Für das Amt des Landrates kandidierte er im Jahr 2021, unterlag damals Winfried Becker (SPD) auf Position drei.

Auch sonst ist er ein aktiver Mensch, geht zum Ausgleich Joggen. „Wenn man gerne isst und das Leben genießt, dann ist Bewegung wichtig“, sagt Pohl und lacht. Außerdem ist er ausgebildeter Tanzlehrer für Standardtänze. Der Vater eines Sohnes und einer Tochter lebt in der Kernstadt in der Nähe der Stadthalle – wo er sich einem ungewöhnlichen Hobby widmet. Der Schildkrötenzucht, die hat er von seinem Vater übernommen.

Ich streite mich gerne, auch hart in der Sache. Aber ich bin trotzdem reflektiert.

Die Liste der Themen, die der 43-Jährige als Bürgermeister angehen will, ist lang. So stehe er für einen soliden und nachhaltig geführten Haushalt „In den vergangenen Jahren haben wir das eigentlich gut gemacht“, sagt er. „Fritzlar hat sich toll entwickelt, aber wir dürfen nicht abgehängt werden”, warnt er. Bei Großprojekten müsse man umdenken, gegebenenfalls auch längere Bauphasen in Kauf nehmen, um Kosten zu sparen.

Eine weitere Baustelle für Pohl ist das Fritzlarer Rathaus. „Der Bürgermeister muss seine Verwaltung im Griff haben”, ist er überzeugt. Man brauche eine für Mitarbeiter attraktive und funktionierende Verwaltung, denn auch ohne den Hessentag im Jahr 2024 stünden etliche Projekte an.

Auch das Thema Klimaschutz ist ihm wichtig, – „nicht ideologisch, sondern praktisch“, wie er betont. Beim Thema Radwege gehe es vor allem um die Umsetzung des bestehenden Plans. Die in Fritzlar heiß diskutierte Entscheidung zur Neugestaltung der Allee trug Pohl im Parlament mit. „Ich stehe zu 100 Prozent dahinter“, so Pohl. Von den insgesamt geplanten 180 Metern Radweg würden nur 50 tatsächlich zusätzlich gebaut, außerdem würden rund 20 neue großkronige Bäume zusätzlich gepflanzt.

Und auch die Ortsteile will Pohl stärker in den Fokus rücken und mehr Verantwortung an die Ortsbeiräte übertragen. So könne er sich ein festes Budget für die Ortsbeiräte vorstellen. Ein Förderprogramm soll Fritzlar für junge Familien attraktiv machen, bei der Vergabe von Bauplätzen fordert Pohl ein Punktesystem.

Wie Pohl es schildert, warten viele Aufgaben auf den Bürgermeisterkandidaten der Koalition – vorausgesetzt, die Mehrheit der Fritzlarer gibt ihm am 8. Oktober ihre Stimme. (Daniel Seeger)

Geburtsort: Fritzlar

Fritzlar Geboren: 13. Oktober 1979

13. Oktober 1979 Wohnort: Fritzlar

Fritzlar Familienstand: ledig

ledig Beruf: Geschäftsführer

Geschäftsführer Berufliche Stationen: 2000-2002: Ausbildung Schuhtechnik, 2002-2003: Technischer Angestellter, 2003-2008: Studium Dipl.-Wirtsch.-Ing.; Dipl. Oec.; 2008-2009: Angestellter; 2009-2013: wissenschaftlicher Mitarbeiter; 2013: Promotion Dr.-Ing; 2013-2014: Postdoc Uni Kassel; 2015-2020: Gründer und Geschäftsführer; seit 2020: Geschäftsführer Zertifizierungsunternehmen

2000-2002: Ausbildung Schuhtechnik, 2002-2003: Technischer Angestellter, 2003-2008: Studium Dipl.-Wirtsch.-Ing.; Dipl. Oec.; 2008-2009: Angestellter; 2009-2013: wissenschaftlicher Mitarbeiter; 2013: Promotion Dr.-Ing; 2013-2014: Postdoc Uni Kassel; 2015-2020: Gründer und Geschäftsführer; seit 2020: Geschäftsführer Zertifizierungsunternehmen Fraktionszugehörigkeit: Freie Wähler

Freie Wähler Ehrenämter: Stadtverordneter in der Fritzlarer Stadtverordnetenversammlung; Kreistagsabgeordneter im Kreistag Schwalm-Eder.

Stadtverordneter in der Fritzlarer Stadtverordnetenversammlung; Kreistagsabgeordneter im Kreistag Schwalm-Eder. Hobbys: Sport, Schildkröten, Garten und Natur

Sport, Schildkröten, Garten und Natur Leibspeise: Nudeln

Nudeln Lieblingslied: „Somewhere Over The Rainbow“ von Israel Kamakawiwo’ole und „I Won’t Let You Go“ von James Morrison.