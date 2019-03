Erinnerungen an Dr. Jestädt: Stadt Fritzlar  übernimmt Nachlass

An Dr. Wilhelm Jestädt erinnerten in Fritzlar bislang drei Dinge: eine Fotografie, ein Gemälde und der gleichnamige Platz zwischen Rathaus und Dom. Jetzt sind ein paar Erinnerungsstücke dazugekommen.

Die Familie Jestädt hat der Stadt Fritzlar den Nachlass des einstigen Dechants überlassen. Zeugnisse, Nachrufe, Bilder und Urkunden liegen im Archiv im Spitzenhäuschen. Für Stadtarchivar Clemens Lohmann ist das ein wahrer Glücksfall. „Es sind alles Dinge, die wir bisher nicht hatten.“

Dr. Wilhelm Jestädt ist 1865 in Fulda geboren. Er studierte in Würzburg Theologie und Philosophie. Er durchlief als Priester verschiedene Stationen, unter anderem in Kasel und in der Rhön. 1904 kam er als Dechant nach Fritzlar. „Jestädt war sehr kulturell und geschichtlich interessiert“, berichtet Lohmann. So soll er sich beharrlich für eine grundhafte Sanierung des Fritzlarer Doms eingesetzt haben. Mit Erfolg. Der Dom wurde bis in den Ersten Weltkrieg hinein renoviert. 1924 wurde Fritzlar 1200 Jahre alt.

Gefeiert werden konnte jedoch erst im Jahr drauf. Es fehlte das Geld. Um das Fest finanzieren zu können, wurden zwei Haushalte zusammengelegt.

Extra zum Geburtstag hatte Jestädt eine Festschrift verfasst. Jestädts handschriftliche Notizen und die einstigen Druckfahnen für das Buch zählen zum Nachlass. „Es ist ganz toll, dass so etwas erhalten geblieben ist“, freut sich Lohmann.

Für seine Verdienste um die Stadt Fritzlar wurde Wilhelm Jestädt 1926 die Ehrenbürgerschaft verliehen. Die Originalurkunde gehört nun ebenfalls der Stadt. Am 9. Mai 1926 starb Dr. Wilhelm Jestädt. Er lebte, wie Lohmann sagt, schon Jahre mit einem Leber- und Gallenleiden. Der Dechant wurde unter großer Anteilnahme der Fritzlarer Bevölkerung beerdigt. „Er muss sehr beliebt gewesen sein“, sagt Lohmann.