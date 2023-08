Erwin und Hildegard Stingl aus Ungedanken sind seit 60 Jahren verheiratet

Von: Maike Lorenz

Erwin (82) und Hildegard (79) Stingl aus Ungedanken feiern heute ihre Diamantene Hochzeit. © Maike Lorenz

Hätte es auch vor 64 Jahren schon Handys und Navis gegeben, wahrscheinlich hätten sich Erwin und Hildegard Stingl dann nie kennengelernt. Nun ist das Ehepaar seit 60 Jahren miteinander verheiratet.

Ungedanken – Zum ersten Mal begegneten sich die beiden heutigen Fritzlarer in Nieder-Olm bei Mainz. Dort lebte Hildegard Stingl mit ihrer Familie. An den Spätsommertag im Jahr 1959, als sie ihren heutigen Ehemann das erste Mal sah, erinnert sie sich noch gut. „Mein Cousin Fritz aus Ungedanken kam an dem Tag nach Nieder-Olm, um meine Oma zu besuchen. Auch ich war zu dem Zeitpunkt bei ihr zu Hause“, sagt die heute 79-Jährige. Da der Fritzlarer Cousin den Weg nach Nieder-Olm nicht kannte, hatte er zuvor seinen ehemaligen Nachbarn Erwin Stingl um Hilfe bei der Orientierung gebeten.

Erwin Stingls Familie war 1946 aus dem Sudetenland nach Ungedanken geflüchtet. Nachdem er dort seine Ausbildung zum Schlosser absolvierte, zog er für eine Stelle im MAN-Werk nach Gustavsburg bei Mainz. Der 18-jährige Stingl kannte sich also in der Gegend aus und konnte seinem Bekannten den Weg nach Nieder-Olm weisen. Schließlich stand er im Wohnzimmer von Hildegard Stingls Großmutter. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt die gelernte Friseurin.

Das Paar heiratete in Nieder-Olm

„Im Anschluss an das Treffen haben wir unsere Adressen ausgetauscht und dann viel Briefwechsel betrieben“, sagt Erwin Stingl. Besonders in Erinnerung ist dem Ehepaar zudem ein gemeinsamer Ausflug zur Loreley am Rhein. „Da haben wir uns das erste Mal geküsst“, sagt der 82-Jährige.

Knapp vier Jahre nach ihrem ersten Treffen, der 22-jährige Erwin Stingl hatte soeben seinen Wehrdienst beendet, heiratete das Paar in Nieder-Olm. „Meine Frau war bei unserer Hochzeit 19 Jahre alt, deshalb brauchten wir noch die Unterschrift der Eltern.“ Für eine Überraschung sorgten damals unerwartete Hochzeitsgäste. Hildegard Stingl erzählt schmunzelnd: „Alte Schulkollegen meines Mannes sind plötzlich mitten in der Nacht bei der Hochzeitsfeier aufgetaucht. Die konnten später natürlich nicht mehr heimfahren und mussten dann in ihrem Auto schlafen.“

Am 17. August 1963 fand die kirchliche und tags zuvor die standesamtliche Hochzeit statt. (Repro) © Maike Lorenz

Nach der Hochzeit zog das Ehepaar nach Ungedanken, Erwin Stingl arbeitete von nun an im VW-Werk in Baunatal und bald darauf kamen auch Sohn Markus und Tochter Kerstin zur Welt. „Mittlerweile haben wir vier Enkel“, sagt Erwin Stingl stolz und deutet dabei auf das Wohnzimmerregal. Neben einem Hochzeitsfoto stehen dort Fotos von den Kindern und Enkeln des Ehepaares.

Während Erwin Stingl an seiner Frau ganz besonders ihre Ehrlichkeit schätzt, sagt Hildegard Stingl über ihren Ehemann: „Er war immer ein guter Mann und Vater. Für die Kinder und mich hat er immer alles gemacht. Auch jetzt sind wir füreinander da.“

Früher unternahm das Ehepaar viele Reisen, mittlerweile verbringen Hildegard und Erwin Stingl ihre Zeit unter anderem mit Kartenspielen. „Bei gutem Wetter setzen wir uns dann raus in den Garten und wer verliert, muss einen Euro in die Kasse tun“, sagt Hildegard Stingl. „Von dem Geld kaufen wir dann etwas, was wir uns vom Haushaltsgeld nicht gekauft hätten“, sagt die 79-Jährige. (Maike Lorenz)