„Es gibt noch viel zu tun“: Hartmut Spogat tritt wieder bei der Bürgermeisterwahl in Fritzlar an

Von: Maja Yüce

Teilen

Er will seine Arbeit im Rathaus fortsetzen: Bürgermeister Hartmut Spogat tritt bei der Wahl für die CDU an. Das Bild zeigt ihn an seinem Lieblingsplatz vor der Kirche und der großen Linde in Wehren – mit diesem Ort verbindet er viele Erinnerungen. © Maja Yüce

Bürgermeister Hartmut Spogat (CDU) tritt erneut bei der Wahl in Fritzlar an. Er bewirbt sich für eine dritte Amtszeit.

Wehren – Wenn Hartmut Spogat auf dem Platz vor der Kirche in Wehren steht, ist er an seinem Lieblingsort. Dort blickt er zurück und zugleich nach vorne: Zurück auf eine glückliche Jugend, nach vorne auf die Zeit, die er als Opa mit seinem Enkel Paul dort verbringen will. „Dienstagnachmittags ist Paul-Tag, dann sind wir oft hier.“

Vergangenheit und Zukunft sind es auch, die Hartmut Spogat beruflich antreiben. Seit elf Jahren ist er Fritzlars Bürgermeister und bei der Wahl am 8. Oktober will er es noch einmal wissen. „Um Fritzlar und seine Stadtteile weiter zu gestalten und zu entwickeln“, sagt Spogat. Er habe noch viel Energie und Freude an seinem Beruf als Bürgermeister. „Ich bin bei sehr guter Gesundheit, habe viele Ideen und viel zu geben“, so der 63-Jährige.

Täglich hinterfrage er seine Arbeit. Genau das würden die Bürger auch tun, die zur Wahl gehen. Bei der gehe es weniger um die Parteizugehörigkeit als darum, „ob das, was ich als Bürgermeister geleistet habe, honoriert wird und ob mir die Menschen eine weitere Amtszeit zutrauen“, sagt der CDU-Mann. Auf diese Anerkennung seiner Arbeit hofft er – setzt darauf. „Aber die Spannung bleibt bis zur letzten Minute.“

„Es hat sich in der Stadt und in den zehn Ortsteilen viel getan. Wir haben investiert und darauf geachtet, dass alle gleichermaßen profitieren“, ergänzt er. Das sei wichtig, damit es kein Spannungsfeld zwischen der Kernstadt und den Dörfern gebe. Dann spricht er von verbesserter Infrastruktur, von reibungsloser Zusammenarbeit mit den aktiven Ortsbeiräten, von einem guten Vereinsleben. „Es wurde viel dafür getan, damit Fritzlar attraktiv bleibt“, sagt er und wirkt zufrieden mit dem Erreichten. Daneben gegangen sei nichts, fügt er an.

Aber es gab sie durchaus, die Themen, die ihm den Schlaf raubten. „Die Vorwürfe zur Kostensteigerung bei der Stadthallensanierung“, nennt er als Beispiel. Die Kritik sei zwar teils dem Wahlkampf geschuldet, habe aber die Mitarbeiter der Verwaltung sehr mitgenommen. Der Rathauschef, stellt sich vor sein Team: „Alle haben unter enormen Zeitdruck dafür gesorgt, dass das Fördergeld nicht verfällt.“

Ich bin bei bester Gesundheit, und habe noch viele Ideen und viel zu geben.

In der Stadtverwaltung gab es zuletzt mehrere personelle Wechsel, was für Aufsehen sorgte. Das sei aber nicht ungewöhnlich, so Spogat. „Die Arbeitswelt hat sich verändert, es gibt einen Arbeitnehmermarkt. Es wird um Fachkräfte gerungen, so geht es vielen Verwaltungen“, erklärt er. Durch die Hessentagsplanung habe sich die Arbeitsbelastung zudem erhöht.

Schwieriger geworden sei das Miteinander im Parlament. Nach der Kommunalwahl 2021 kam es zur Zäsur: Die CDU ist nicht mehr die stärkste Fraktion in Fritzlar. Eine Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern hat die Mehrheit. „Legen die Verwaltung und ich gute Konzepte vor und gehen diese dann in die politische Entscheidung, kann man sich den guten Vorlagen nicht entziehen.“ Davon ist Hartmut Spogat überzeugt – auch darauf setzt er. Die Arbeit als Bürgermeister sei jedenfalls möglich, ohne der Mehrheitsfraktion anzugehören.

Das rauer gewordene politische Klima wirke sich nicht auf die Stimmung in der Stadt aus. „Fritzlar geht es gut und Fritzlar ist schön“, sagt Spogat. Damit meine er immer die Kernstadt und die Dörfer. „Wir alle zusammen sind Fritzlar“, sagt er. Auch auf das Wir-Gefühl setzt er.

„Dauerkrisen und Krieg machen aber etwas mit den Menschen.“ Es werde schneller kritisiert. Doch Drohungen oder gar Angriffe, wie sie einige Kommunalpolitiker – auch Bürgermeister – erlebt haben, seien für ihn bislang kein Thema. Verständnis und Verständigung – zwei Schlagworte, auf die Spogat setzt.

Auch wenn er viel Freude an der Arbeit habe, sei diese oft anstrengend. Kraft tanke er zu Hause: Familie, Gartenarbeit, Spaziergänge und Radfahren. Mit dem Fahrrad ist er nicht nur oft von Wehren zum Rathaus unterwegs, sondern auch zu Terminen in den Ortsteilen. „Dabei bekomme ich den Kopf frei.“

Den brauche er auch frei, denn es gebe noch genug zu tun: Jugend-, Freizeit- und Tourismusangebote müssten erweitert werden. Es fehle an Betreuungsplätzen. Beim Klimaschutz will er die Stadt stärker als Vorreiter positionieren. Stichwort: Kommunale Wärmeplanung. „Nachhaltigkeit ist mir in allen Bereichen wichtig.“ Und damit seien längst nicht alle seine Vorhaben benannt. Genauer darauf eingehen wird er bei seinen Wahlkampfveranstaltungen, die ihn in die Kernstadt und die zehn Ortsteile führen. „Ich hoffe, dass ich wiedergewählt werde und wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung“, sagt er. Mit wie viel Prozent er gerne wiedergewählt werden würde, verrät er nicht.

2018 setzte er sich mit 78,5 Prozent gegen Gert Rohde durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,7 Prozent. Am 8. Oktober tritt er gegen zwei Gegenkandidaten an. Gibt es einen Plan B, wenn es mit der dritten Amtszeit nicht klappt? „Ich würde ehrenamtlich für die Tafel arbeiten. Es geht für mich immer auch darum, etwas zurückzugeben“, sagt Spogat sichtlich bewegt.

Doch sei dafür jetzt die Zeit noch nicht reif, denn er wolle Fritzlar weiter voranbringen. Deshalb sei er wie ein Feuerwehrmann eigentlich immer im Dienst – nur dienstagnachmittags macht er eine Ausnahme. Dann ist er für ein paar Stunden hauptamtlich Opa und mit seinem Enkel in Wehren unterwegs. An einem Ort, der für Hartmut Spogat für Vergangenheit und Zukunft steht und das symbolisiert, was ihn auch beruflich antreibt. (Maja Yüce)

Geburtsort: Gudensberg

Gudensberg Geboren: 27. September 1959

27. September 1959 Wohnort: Wehren

Wehren Familienstand: verheiratet

verheiratet Beruf: Bürgermeister

Bürgermeister Berufliche Stationen: Ausbildung zum Bürokaufmann bei Daimler-Benz Weinhold in Fritzlar, Weiterbildung bei der Deut. Angestellten Akademie in Marburg zum staatlich anerkannten Organisator. Wurde danach Berufssoldat, Verwendung in sechs verschiedenen Standorten, zuletzt beim Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar.

Ausbildung zum Bürokaufmann bei Daimler-Benz Weinhold in Fritzlar, Weiterbildung bei der Deut. Angestellten Akademie in Marburg zum staatlich anerkannten Organisator. Wurde danach Berufssoldat, Verwendung in sechs verschiedenen Standorten, zuletzt beim Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar. Parteizugehörigkeit: CDU

CDU Ehrenämter: Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Wehren, Mitglied der Kreissynode im Kirchenkreis Schwalm-Eder.

Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Wehren, Mitglied der Kreissynode im Kirchenkreis Schwalm-Eder. Hobbys: Fahrradfahren und Gartenarbeit

Fahrradfahren und Gartenarbeit Leibspeise: Leidenschaftlicher Kartoffelesser dazu Spinat und Leberkäse

Leidenschaftlicher Kartoffelesser dazu Spinat und Leberkäse Lieblingslied: Viele Lieder der Gruppe Pur, zum Beispiel „Ich lieb Dich“.