Es sind noch viele Fragen offen – Sondersitzung in Fritzlar: Hauptthemen waren Hessentag und Stadthalle

Von: Cora Zinn

Blick von oben: Fritzlar mit Blick auf den Dom, das Rathaus und die Altstadt. Im nächsten Jahr findet dort der Hessentag statt. © Jörg Döringer

In der Sondersitzung in Fritzlar waren die Hauptthemen der Hessentag und die Stadthalle.

Fritzlar – Es sind noch acht Monate bis zum Hessentag in Fritzlar. Die Zeit rennt, viele Fragen rund um das Landesfest sind noch offen. Das wurde auch am Donnerstagabend in einer Sondersitzung des Parlaments deutlich.

Hessentag: Zum Hessentag, der vom 24. Mai bis 2. Juni 2024 stattfindet, gab es noch immer keine neuen Informationen rund um Sicherheit, Künstler, Hessentagsstraße und Finanzen. „Es ist nicht mehr viel Zeit. Nichts ist ersichtlich, es fehlen Details. Ich wünsche mir Informationen, auch in einer engeren Taktung“, forderte Dr. Christina Starke (Grüne).

Bürgermeister Hartmut Spogat (CDU) hielt sich in seinen Äußerungen zurück: „Ich kann das heute nicht alles erläutern.“ Er betonte nur, dass sich die Stadt Fritzlar nicht an den Kosten des Hessentags in Pfungstadt orientieren sollte. Dort nämlich stiegen die Gesamtkosten nach Angaben von Pfungstadts Bürgermeister Patrick Koch von 10,6 Millionen Euro auf 13,3 Millionen Euro. So seien nach dem Hessentag im Juni 2,7 Millionen Euro an nicht erwarteten Zusatzkosten aufgekommen.

Hartmut Spogat (CDU) will den Hessentag in Fritzlar nicht mit dem in Pfungstadt vergleichen

„Der Hessentag in Pfungstadt fand in ganz anderen Dimensionen statt“, sagte Spogat. Er sei dort durch die gesamte Stadt verlaufen, sodass so mehr Kosten für Sicherheit und Sauberkeit anfielen, und die Hessentagsstraße sei 4,2 Kilometer lang gewesen – in Fritzlar sind nur zwei Kilometer geplant.

Ingo Knatz (SPD), stellvertretender Ausschussvorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, stellte kurz die Summen vor: Die Stadt Fritzlar rechnet derzeit mit 8,9 Millionen Euro an Ausgaben, aber auch mit 6,9 Millionen Euro an Einnahmen. So blieben zwei Millionen Euro über, die die Stadt übernehmen müsse. „Wir dürfen gespannt sein, wie sich alles entwickelt“, sagte Knatz.

Dr. Christoph Pohl (Freie Wähler) nahm die Stadtverordneten und die Zuschauer mit auf eine Reise: „Stellen Sie sich doch mal vor, ich könnte mal Recht haben“, fing er an und erntete dafür einige Schmunzler. Ihn stelle der Plan mit den zwei Millionen Euro nicht zufrieden, beruhigt sei er schon gar nicht, weil er nicht glauben könne, dass diese Summe für solch ein Landesfest ausreiche. Spogat konterte: „Es liegt ganz in den Händen der Stadtverordneten, wie das Fest vonstattengeht.“ Denn diese treffen viele der Entscheidungen. In der nächsten Stadtverordnetensitzung (21.9.) – nach dem Treffen des Hessentagsbeirats – könne er dann mehr Informationen zum Landesfest geben.

Stadthalle: Axel Jäger (Grüne) kritisierte mangelhafte Bedarfsplanung sowie fehlerhafte Kostenprognose

Stadthalle: Das zweite bestimmende Thema der Sondersitzung war der Bericht zum Akteneinsichtsausschuss zur Stadthalle. Dieser hatte am 30. August und am 4. September getagt, dabei wurden 20 Aktenordner durchforstet. „Dem Akteneinsichtsausschuss wurden nur analoge Akten zur Verfügung gestellt“, sagte Pohl.

Axel Jäger (Grüne) kritisierte unter anderem eine mangelhafte Bedarfsplanung sowie eine fehlerhafte Kostenprognose. So hieß es im Mai 2022 noch, dass der Umbau der Stadthalle 4,61 Millionen Euro koste, im August dieses Jahres steht eine Summe von 7,42 Millionen Euro im Raum. „Ich verstehe wirklich nicht, wie eine so massive Baukostensteigerung passieren konnte. Auch nach der Akteneinsicht ist für mich vieles immer noch nicht nachvollziehbar“, so Jäger.

Vonseiten der CDU hieß es, dass Architekt Christian Gerlach doch Rede und Antwort gestanden hätte, als er im Haupt- und Finanzausschuss allen Parlamentariern über die Sanierung ausführlich berichtet hatte, betonte Ingmar Theiß (CDU). (Cora Zinn)