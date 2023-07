Fachkräftemangel: Bundeswehr im Schwalm-Eder-Kreis gut aufgestellt – Piloten werden gesucht

Bundeswehr

+ © Daniel Seeger Wer Pilot bei den Heeresfliegern werden will, muss es dreistufiges Assessment-Center durchlaufen © Daniel Seeger

Der Fachkräftemangel ist bei Bundeswehr im Schwalm-Eder-Kreis kaum spürbar. Überraschend: Die Heeresflieger in Fritzlar suchen Piloten.

Fritzlar/Schwarzenborn – Der Fachkräftemangel und der demografische Wandel stellen Arbeitgeber vor große Herausforderungen. Doch bei der Bundeswehr im Schwalm-Eder-Kreis spürt man davon, im Gegensatz zu anderen Standorten, momentan noch wenig – mit einer bemerkenswerten Ausnahme.

„Wir sind im Bereich Nordhessen gut aufgestellt“, sagt Oberstleutnant Remo Templin-Dahlenburg, der in der Fritzlarer Georg-Friedrich-Kaserne für den Bereich Personal zuständig ist. „Im Bereich Technik und auch was die Mannschaftslaufbahnen angeht, sind wir gut dabei.“ Die Region gebe einiges her, so der Offizier. „Da gibt es Verbände, in denen es in diesen Bereichen ganz anders aussieht.“ Denn seit der Corona-Pandemie gibt es laut Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Einbruch bei den Bewerberzahlen.

Als Gründe nannte er etwa den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel. Doch überraschenderweise braucht man in Fritzlar an anderer Stelle Personal: „Bei Piloten haben wir durchaus einen Bedarf“, sagt Templin-Dahlenburg. Das sei aber nicht nur ein Problem im Bereich Fritzlar, sondern der Heeresflieger im Allgemeinen. Dabei könnte man meinen, dass Pilot für viele Menschen ein Traumjob ist, doch beim Heer spüre man das – im Gegensatz zur Luftwaffe nur bedingt.

Schwarzenbörner Jäger sind gut aufgestellt: 99 Prozent der Dienstposten besetzt

Auch in Schwarzenborn kann man sich nicht über zu wenig Soldaten beklagen. Personell sei das Jägerbataillon 1 derzeit mit einem Besetzungsgrad von 99 Prozent laufbahnübergreifend sehr gut aufgestellt, sagt Presseoffizier Hauptmann Marvin Thiel: „Es sind nahezu alle der etwas mehr als 900 Dienstposten besetzt.“

Natürlich würde es zeitweise Lücken geben, beispielsweise wenn Soldaten nach Ablauf ihrer Verpflichtungszeit entlassen werden und sich geplante Nachfolger noch in der für den Dienstposten erforderlichen Ausbildung befinden, so Thiel: „In den meisten Fällen kann jedoch ein nahtloser Übergang gewährleistet werden. Langfristige Vakanzen sind daher die absolute Ausnahme.“

Die Auswirkungen der bundesweit rückläufigen Bewerberzahlen für die Bundeswehr hätten für den Verband in Schwarzenborn daher bisher noch keine spürbare Relevanz, sagt Thiel: „Mit großer Wahrscheinlichkeit trägt die zentrale Lage der Knüll-Kaserne innerhalb der Bundesrepublik zur Attraktivität des Standortes bei.“

Armee soll kräftig wachsen Die Bundeswehr plant, bis zum Jahr 2031 auf 203 000 Soldaten anzuwachsen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte diese Zielsetzung zuletzt bei einem Besuch des Bundesamts für das Personalmanagement der Bundeswehr in Köln selbst infrage gestellt. Aktuell befindet sich die Personalstärke laut Verteidigungsministerium bei 182 140 Soldaten (Stand Ende April). Das niedrigste Niveau seit September 2019, wie der Fachjournalist Thomas Wiegold berichtet.

„Kommen nicht gut weg“: Außendarstellung des Heeres muss besser werden

Dass die Heeresflieger Piloten suchen, liege auch an der Außendarstellung, sagt Remo Templin-Dahlenburg, der in Fritzlar als S1-Offizier für den Bereich Personal zuständig ist. „In der Berichterstattung, auch in der Fachpresse und auf Social Media, kommen wir durch die Probleme, die wir haben, zum Beispiel mit den wenigen Flugstunden, nicht gut weg.“ Für junge Menschen, die Pilot werden wollen, sei das Image aber ein wichtiger Faktor. „Wenn die lesen, dass der Tiger nicht in die Luft kommt oder es zu wenig Ersatzteile gibt, dann ist das keine gute Werbung.“

Bei der Luftwaffe habe es eine Zeit gegeben, in der man mit vielen Kündigungen zu kämpfen hatte – auch weil die Piloten nur auf wenig Flugstunden kamen. Mittlerweile sei das nicht mehr der Fall. „Die Luftwaffe hat eindeutig weniger Probleme, Nachwuchs zu generieren als wir Heeresflieger.“ Zudem würden viele Zivilisten automatisch an die Luftwaffe denken, wenn es um das Fliegen bei der Bundeswehr gehe. „Vielen ist nicht klar, dass es beim deutschen Heer auch fliegende Kräfte gibt.“ Das Phänomen betreffe auch die Marine.

Offizier aus Fritzlar: Heer macht zu wenig Werbung

„Wir müssten mehr Werbung machen, denn wir sind genauso interessant“, ist der Oberstleutnant überzeugt. In Fritzlar wird man das Problem allein nicht lösen können, trotzdem engagiert sich der Standort beim Thema Personalgewinnung. „Wir richten eine Halle ein, durch die wir ganz unproblematisch Gäste durchführen können – egal ob Schulklasse, Reservistenkameradschaft oder andere interessierte Gruppen.“, sagt Templin-Dahlenburg, der sich um das Projekt kümmert.



Halle für Besucher bei Bundeswehr in Fritzlar mit zwei Hubschraubern

Eine Halle, in der ein ausgemusterter Tiger und eine ausgemusterte BO 105 stehen, gebe es bereits, die weitere Einrichtung laufe noch. Hinzukommen sollen noch Vitrinen und Informationsmaterial. „Ich wünsche mir, dass wir dort im nächsten Jahr alle Bereiche, sowohl zivil als auch militärisch, abbilden können“, sagt der Offizier. Da diese Halle kein Sicherheitsbereich sei, könnten Besucher auch Fotos machen.

„Bevor wir auf eine Messe in der Region fahren, wo ich vielleicht zehn Leute anspreche, die tatsächlich interessant für uns sind, habe ich lieber Schulklassen und andere Gruppen hier zu Besuch – wir haben hier ja wirklich etwas zu zeigen.“ Das potenzielle Einzugsgebiet könnte von Frankfurt bis Hannover, von Eisenach bis Paderborn reichen.