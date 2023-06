„Das ist der Supergau“: Fritzlarer Wehr half bei Großbrand in Bad Wildungens Altstadt

Bad Wildungen/Fritzlar

+ © privat Großbrand in der Bad Wildunger Innenstadt: Auch Brandschützer aus Fritzlar waren mit im Einsatz, um das Feuer zu löschen. © privat

Fritzlarer Wehr half bei Großbrand in Bad Wildungens Altstadt.

Bad Wildungen/Fritzlar – Bei einem Großbrand am Sonntagabend in der Bad Wildunger Altstadt sind mehrere Gebäude beschädigt worden. Verletzt wurde niemand, das stellten die rund 100 herbeigeeilten Feuerwehrleute rasch fest – unter ihnen auch Einsatzkräfte aus der Fritzlarer Wehr. „So ein Brand in einer Altstadt mit eng aneinanderstehenden Fachwerkhäusern ist der Supergau“, sagt Fritzlars Stadtbrandinspektor Rüdiger Hanke im HNA-Gespräch. „Da wird eine Dachfläche schnell mal 150 bis 200 Meter lang. Es ist extrem schwierig, solch ein Feuer zu stoppen“, erklärt Hanke. Auch in Bad Wildungen hatten die Brandschützer mit dem Ausbreiten der Flammen zu kämpfen.

Auf einem Balkon in der Teichstraße, auf dem der Brand ausbrach, hatten Bewohner selbst vergeblich Löschversuche unternommen und schlugen dann Alarm. „Das Feuer lief uns rasch in mehrere Richtungen davon“, beschreibt Einsatzleiter und Bad Wildungens Stadtbrandinspektor Alexander Paul die Lage beim Eintreffen der Wehren. Die Flammen griffen von dem Haus in der Teichstraße in die eine Richtung auf das Obergeschoss des Parkhauses Teichstraße über und in die entgegengesetzte Richtung auf das Haus Brunnenstraße 26 mit dem Restaurant-Fachgeschäft „Fischhaus am Markt“ im Erdgeschoss. Dieses Gebäude wurde durch Flammen und Rauch bis zur Unbewohnbarkeit und Unbenutzbarkeit geschädigt. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch, aber in geringerem Ausmaß, ein viertes, angrenzendes Haus.

Und auch die Fritzlarer Wehr rückte in den Nachbar-Landkreis aus

Vom Einsatzleitwagen am Rathaus ausgehend wurden mehr und mehr Feuerwehren alarmiert. Sechs waren es am Ende: neben der Bad Wildunger Kernstadt-Feuerwehr die Stadtteilwehren aus Odershausen, Braunau und Armsfeld sowie aus der Nachbarkommune die Einsatzabteilung aus Bergheim-Giflitz. Und auch die Fritzlarer Wehr rückte in den Nachbar-Landkreis aus. „Wir wurden mit unserer Drehleiter angefordert, dazu ein Tanklöschfahrzeug zur Unterstützung“, sagt Hanke. Später sei dann noch eine Gruppe Atemschutzgeräteträger aus Fritzlar hinzugezogen worden.

+ In der Altstadt war das Feuer ausgebrochen. Dort stehen die Fachwerkhäuser dicht an dicht. © Matthias Schuldt

„Kirchturmdenken gibt es bei der Feuerwehr nicht mehr“, sagt Hanke. Wichtig sei in einem Notfall, dass die Wehren ausrücken, die am nächsten am Einsatzgebiet sind. „Deshalb sind wir mit unserer Drehleiter ausgerückt“, ergänzt er. „Bei solchen großflächigen Einsätzen geht es darum, ganz schnell zu sein, alles andere wäre fatal“, so Hanke, der diesmal aus beruflichen Gründen nicht mit im Einsatz war. Passend dazu auch der Leitspruch der Feuerwehr Fritzlar: Nachbarn helfen Nachbarn. Die Feuerwehrfrauen und -männer griffen zu großen Teilen unter Atemschutzgeräten ein und verhinderten noch größere Schäden in der Bad Wildunger Altstadt. Positiv: Die Feuerwehren wurden in den teils engen Gassen nicht durch falsch geparkte Autos bei ihrer Arbeit behindert, wie es in der Altstadt bei anderen Einsätzen schon der Fall war.

Die Korbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Maja Yüce und Matthias Schuldt)