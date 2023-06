Fritzlar beim Hessentag in Pfungstadt: So präsentiert sich die Dom- und Kaiserstadt

Von: Daniel Seeger

Flaggen mit dem Wappen von Pfungstadt (l-r), dem Hessen-Löwen und die Flagge zum Hessentag wehen im Wind. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat berichtet vom Hessentag in Pfungstadt - und sagt, was man aus der Erfahrung lernen kann.

Fritzlar/Pfungstadt – Getreu dem Motto „Pfungstadt zieht an“, ist auch eine Abordnung aus Fritzlar beim aktuellen Hessentag zu Gast. Das zehntägige Landesfest endet morgen – und ist gut besucht. Zumindest bislang ist man in Pfungstadt beim ersten Hessentag nach der Corona-Pandemie mit den Besucherzahlen zufrieden. Rund 200 000 Besucher waren es nach vorsichtiger Schätzung der Leitungsagentur bis Dienstag. Aktuelle Zahlen wurden bislang nicht erhoben. Auch vonseiten der Polizei gab es am Mittwoch ein positives Zwischenfazit. Sie sprach von einem friedlichen Landesfest.

Hessentag in Pfungstadt: Begeisterung ist groß – auch für Friztlar

„Man merkt die Begeisterung“, sagt Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat, der selbst regelmäßig vor Ort ist. Die Begeisterung herrsche nicht nur für den Hessentag allgemein, sondern auch schon für Fritzlar – die Austragungsstadt des Landesfestes im Jahr 2024. Die Dom- und Kaiserstadt präsentiert sich an einem Stand im Ausstellungsbereich Treffpunkt Hessen – und zwar gleich am Eingang – mit großem Banner gut sichtbar. Außerdem gibt es Kulinarisches aus Nordhessen und natürlich viele Infos zur Dom- und Kaiserstadt.

„Heute ist auch unser Hessentagspaar vor Ort“, berichtete Spogat am Freitag. Franziska und Kevin Wathling verteilten Ahle Wurscht und Lollis aus Honig. Und natürlich Infomaterial wie Flyer oder Postkarten. Außerdem dabei: Hans Mittelstädt von der Stadtführergilde im historischen Patrizierkostüm.

Nach Pfungstadt ziehe es besonders viele Gäste aus dem Rhein-Main-Gebiet, doch trotzdem sei das Interesse der Besucher an der Dom- und Kaiserstadt groß – was wohl nicht zuletzt an der historischen Altstadt liege – die auch ohne Hessentag ein Touristenmagnet ist. Ohnehin stehe der Hessenurlaub derzeit bei vielen hoch im Kurs. Schon bei der Anreise mit dem Zug sei Spogat angesprochen worden – wegen seines T-Shirts mit dem Hessentagslogo 2024.

„Pfungstadt ist dagegen eher eine klassische Industrie- und Gewerbestadt“, so Spogat weiter. Die Stadt mit knapp 25 000 Einwohnern im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg ist noch einmal deutlich größer als Fritzlar – das macht sich auch an den längeren Wegen bemerkbar, die die Besucher zurücklegen müssen. „Fritzlar wird dagegen wohl eher ein Hessentag der kurzen Wege“, sagt der Bürgermeister.

Hessentag in Pfungstadt: Das sind die Lehren für Fritzlar

Dennoch könne man aus dem Hessentag 2023 lernen – ein Privileg, das die Pfungstädter als erster Hessentag nach der Corona-Pandemie so nicht hatten. „Gute Informationen für die Besucher sind superwichtig“, sagt der Bürgermeister. Man werde 2024 besonders auf eine gute Beschilderung achten. In Pfungstadt setze man auf digitale Parktickets, das sei aber nicht für jeden einfach zu verstehen. Diese Erkenntnis werde in die Planungen für 2024 einfließen. Auch wolle man in Fritzlar auf jeden Fall E-Ladesäulen anbieten. Das Ankommen in Pfungstadt – insbesondere mit der Bahn – sei sehr gut gelöst.

„In Pfungstadt beträgt das Becherpfand fünf Euro“, berichtet Spogat weiter. Auch in Südhessen setzt man also konsequent auf ein Mehrweg-System. Darauf lege man auch in Fritzlar großen Wert, es bedürfe auch hier einer praktikablen Lösung.

„Unsere Vorplanung sehen wir teilweise bestätigt – aber es gibt durch die andere Stadtstruktur einiges, was man nicht einfach kopieren kann“, so der Bürgermeister. Denn: Weite Strecken werden die Besucher in Fritzlar nicht zurücklegen müssen, um beispielsweise von der Landesausstellung „Treffpunkt Hessen“ in die Altstadt zu gelangen. „Unsere Veranstaltungsflächen liegen nah beieinander“, so Spogat weiter. In Fritzlar setzt man auch auf die Anziehungskraft der Altstadt: „Der Blick vom Festplatz in Richtung Dom und Altstadt lädt dazu ein, weiterzuschauen.“

Am Sonntag werden das Hessentagspaar, der Bürgermeister und viele weitere Fritzlarer in Pfungstadt sein. Beim großen Umzug wird der Dom- und Kaiserstadt dann die Hessentags-Fahne überreicht. (Daniel Seeger)