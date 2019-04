Fritzlar: Datum für Schließung der Postbank-Filiale steht fest

Schließt am 3. Juni für immer ihre Türen: die Postbank-Filiale an der Gießener Straße in Fritzlar.

Das Ende war schon länger beschlossen. Jetzt steht auch das Datum fest: Die Postbank schließt am Montag, 3. Juni, ihre Filiale an der Gießener Straße in Fritzlar.

Die gute Nachricht: Es geht nahtlos weiter. Noch am selben Tag eröffnet die Post eine Partnerfiliale in der Markplatzpassage. Neben Postdienstleistungen an zwei Schaltern gibt es dort ein Papierbüro und Schreibbedarf. Auf die Finanzdienstleistungen müssen die Kunden jedoch künftig verzichten.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagte Bürgermeister Hartmut Spogat am Mittwoch auf HNA-Anfrage. Der Rathauschef hatte sich für einen Standort in der Innenstadt ausgesprochen. Einrichtungen wie das Amtsgericht, das Hospital zum Heiligen Geist und das Finanzamt bräuchten eine Postfiliale, die zu Fuß zu erreichen ist. Zudem erhofft sich Spogat durch den Standort eine Belebung der Altstadt. Vielleicht, so seine Hoffnung, geben die Kunden nicht nur ihre Briefe, Päckchen und Pakete ab, sondern schauen sich auch in den Nachbargeschäften um.

Die Filiale stand schon länger auf dem Prüfstand. Anfang Oktober hatte die Postbank mitgeteilt, dass sie kontinuierlich ihr Filialnetz „hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten“ überprüfe. Im November fiel die Entscheidung – gegen den Standort in Fritzlar.

Für die Mitarbeiter an der Gießener Straße gibt es ebenfalls einen nahtlosen Übergang. Sie sind im Sinne einer Arbeitnehmerüberlassung von der Deutschen Post ausgeliehen und gehen nach der Schließung wieder dorthin zurück. Wie viele Mitarbeiter in der Filiale beschäftigt sind, wollte eine Postbank-Sprecherin „aus Sicherheitsgründen“ nicht sagen.

Öffnungszeiten in der Marktplatzpassage: montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie außer mittwochs 14 bis 17.30 Uhr, samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr.