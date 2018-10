Fritzlar feierte die deutsche Wiedervereinigung

Fritzlar. Zum Tag der deutschen Einheit auf dem Fritzlarer Marktplatz sprach der amtierende hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Wir haben zugehört.

Bouffier ließ keinen Zweifel daran, wie er den 3. Oktober sieht: Für Hessens Ministerpräsidenten stellt der Feiertag seit ein Tag der Freude, der Dankbarkeit und der Orientierung dar, sagte er in seiner Festrede zum Tag der Deutschen Einheit auf dem Fritzlarer Marktplatz.

Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche wurde der 28. Jahrestag des Tags der Deutschen Einheit gefeiert.

Christian Seyffarth vom CDU-Stadtverband als Gastgeber und Ausrichter der Veranstaltung begrüßte über 300 Gäste auf dem Marktplatz und unterstützte die Ansicht von Volker Bouffier: Der 3. Oktober stelle einen Tag der Freude und des Stolzes dar.

Ministerpräsident Bouffier blickte in seiner Festansprache zurück, wie er als junger Mensch den Mauerbau und die Zeit danach erlebte. Die Mauer, so Bouffier, war die am höchsten gerüsteten Grenze der Welt, die Deutschland teilte. Der Weg von Hessen nach Hawaii sei wesentlich einfacher gewesen als der auf die Wartburg.

Und er berichtete, wie er selbst den Mauerfall 1989 erlebt hatte: Noch einen Tag vor dem historischen Ereignis war Bouffier dienstlich in Ostberlin unterwegs und damit fast hautnah bei dem historischen Ereignis dabei. Als großen Erfolg nannte der Ministerpräsident die Tatsache, dass das Ende der Diktatur in der ehemaligen DDR ohne Tote gekommen sei, gedachte aber der zahlreichen Opfer, die bei Fluchtversuchen getötet wurden.

Der CDU-Kreisvorsitzende Mark Weinmeister aus Guxhagen dankte der Fritzlarer CDU für das Ausrichten der Veranstaltung, den Fritzlarer Eddernarren für die Bewirtung und dem Musikverein Ungedanken für die musikalische Begleitung der Feier.

Eine kleine Ausstellung von Kai Fröhlich vom Grenzmuseum Schifflersgrund erinnerte an die ehemalige Grenze, die jahrzehntelang zwischen Ost- und Westdeutschland verlief und die Menschen trennte.