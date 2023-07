Festnahme: Autofahrer flieht vor Polizei

Von: Cora Zinn

Ein 40-jähriger Fahrer hat in der Nacht zu Sonntag versucht, vor einer Verkehrskontrolle in Fritzlar zu flüchten. © Rolf Vennenbernd

Ein 40-jähriger Fahrer hat in der Nacht zu Sonntag versucht, vor einer Verkehrskontrolle in Fritzlar zu flüchten.

Fritzlar – Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft, weil er zur Fahndung ausgeschrieben war, es lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Die Streife hatte den Renault Twingo gegen 0.50 Uhr bereits in der Geismarstraße in Fritzlar kontrollieren wollen, als der Fahrer Gas gab und davon fuhr.

Die Verfolgung endete in Geismar, wo der Fahrer aus dem Pkw sprang und zu Fuß in ein Weizenfeld flüchtete. Dort gelang es den Einsatzkräften, den Mann festzunehmen. Der 40-jährige Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz und auch keinen Führerschein. Er hatte ein verbotenes Messer sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei sich. Der 40-Jährige muss sich wegen mehrerer Verstöße verantworten. (Cora Zinn)