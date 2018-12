Fußgänger wird bei Verkehrsunfall in Fritzlar lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 78-jähriger Mann aus Wabern bei einem Verkehrsunfall in Höhe des Amtsgerichts in Fritzlar zugezogen.

Nach Angaben der Polizei hatte der 78-jährige Mann am Sonntag gegen 17.50 Uhr die Straße Am Hospital von der Innenstadt kommend in Richtung Amtsgericht überqueren wollen. Kurz vor dem Erreichen des Gehweges erfasste ihn ein Pkw, der von einem 75-jährigen Mann aus Wabern gesteuert wurde, der in Richtung Kreisel unterwegs war.

Durch den Aufprall auf das Fahrzeug zog sich der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann im Hospital zum Heiligen Geist stabilisiert und dann ins Klinikum nach Kassel gebracht.

Neben der Polizei war ein Gutachter vor Ort, dazu wurde das Fahrzeug, an dem ein erheblicher Schaden entstand, sichergestellt. Die Feuerwehr in Fritzlar leuchtete die Unfallstelle aus und sicherte sie zudem ab.