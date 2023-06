Eierdiebe bereuen ihre Tat: Angeklagter wurde von seinem Neffen vor Fritzlarer Amtsgericht entlastet

Fritzlar

Vor dem Fritzlarer Amtsgericht wurde jetzt ein 27-Jähriger wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall verurteilt.

Angeklagter wurde von seinem Neffen vor dem Fritzlarer Amtsgericht entlastet.

Fritzlar – Sein Neffe nahm alle Schuld auf sich und doch wurde ein 27-Jähriger aus dem Kreis Kassel am Freitagmorgen wegen Diebstahls vor dem Fritzlarer Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro verurteilt. Gemeinsam hatten die beiden Männer einen Eierautomaten in Fritzlar aufgebrochen und zwischen 180 bis 240 Eier zerstört – die meisten landeten auf der Straße, andere an der Hauswand einer Gaststätte. Der Fall, der sich im September 2022 ereignete, hatte für viel Aufsehen gesorgt.

Während des zweiten Prozesstages war der 18-jährige Neffe des Mannes als Zeuge geladen. Er erklärte gleich zu Beginn, dass er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen wolle. Doch nachdem sein Onkel darauf sichtlich enttäuscht und empört reagiert hatte, sagte der 18-Jährige doch aus. Er hatte sich für den Eierdiebstahl bereits vor dem Jugendschöffengericht in Kassel verantworten müssen – das Verfahren dort wurde eingestellt.

Sie hätten auf den Bus gewartet und dabei sei ihnen die Idee gekommen, sie könnten doch zuhause Eier zum Frühstück kochen

„Das war ich allein“, sagte der Neffe jetzt vor dem Amtsgericht Fritzlar aus. Er habe den Eierautomaten „kaputtgemacht“. „Im besoffenen Kopf“, ergänzte er. Sie hätten auf den Bus gewartet und dabei sei ihnen die Idee gekommen, sie könnten doch zuhause Eier zum Frühstück kochen. Nachdem es aber nach dem Geldeinwurf Probleme gegeben habe, hätte man gegen den Automaten getreten und sei so an die Eier gelangt. Diese hätten sie dann in einen Einkaufswagen gelegt, der aber umgekippt sei. Dann habe man sich mit Eiern beworfen, sein Onkel habe aber gesagt: „Lass es, es reicht“. Doch habe er nicht aufgehört, sagte der 18-Jährige. „Weil ich besoffen war, habe ich weitergemacht“, schilderte er. „Quer durch die Straße“ habe man die Eier geworfen. Es seien aber nur 20 bis 30 Eier gewesen, behauptete der junge Mann. Der Onkel habe dann erneut gesagt, „es reicht, es macht keinen Sinn mehr“.

Die Anklage sah sich bestätigt, so der Staatsanwalt nach der Aussage des Neffen. Der Angeklagte habe „tatkräftig mitgeholfen, das Entwenden der Eier war gewollt“, führte er aus. Und weiter: Es handele sich um einen klassischen Fall der Mittäterschaft und um Diebstahl in einem besonders schweren Fall. Auf einem Foto seien beide Männer lachend zu sehen und der Angeklagte habe zudem Eier gegen eine Gaststätte geworfen.

Der 27-Jährige verließ das Amtsgericht Fritzlar verärgert und kündigte an, Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen

Das hatte am ersten Verhandlungstag auch der Gaststättenpächter ausgesagt. Bei ihm und dem geschädigten Landwirt hatte sich der Angeklagte ausdrücklich entschuldigt. Der 27-Jährige ist wegen Betrugs in zwei Fällen sowie Trunkenheit im Straßenverkehr vorbestraft. In seinem letzten Wort sagte er, er habe nur einen Karton Eier mitgenommen.

Den Gesamtschaden hatte der Landwirt, dem der Warenautomat gehört, am ersten Verhandlungstag auf „mindestens 10 000 bis 15 000 Euro“ beziffert, 240 Eier seien zerstört worden. Das hatte der Angeklagte zum Prozessauftakt bedauert, aber mehrfach beteuert: „Es war mein Neffe.“

Die sechsmonatige Freiheitsstrafe, die zu drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurde, sei „das rechte Maß“, erklärte Richterin Corinna Eichler bei der Urteilsverkündung. Für die Eier muss er zudem 80 Euro zahlen. Und 1000 Euro an das DRK Bad Wildungen. Sichtlich verärgert und enttäuscht verließ ein 27-Jähriger das Amtsgericht Fritzlar und kündigte an, Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen. (Manfred Schaake)