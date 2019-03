Neue Chancen für Frauen: Infotag zum Thema Digitalisierung

Fritzlar. 900 Frauen aus dem Landkreis sind eingeladen zu einem Tag, an dem sich alles nur um sie drehen soll: Zum Weltfrauentag veranstalten die Stadt Fritzlar, die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Schwalm-Eder einen Infotag.

Der Tag findet am Donnerstag, 7. März, zum Thema „Chancen für Frauen in der Digitalisierung“ statt. Fragen und Antworten zum Thema:

Wieso ist ein Tag nur für Frauen notwendig?

Mit der Digitalisierung entstehen neue Tätigkeiten, andere fallen ganz weg. Besonders Frauen müssten aufpassen in der sich schnell verändernden Zeit nicht abgehängt zu werden, wenn sie nach Schwangerschaft oder Pflegezeit wieder in den Beruf zurück wollen, sagt Kerstin Wickert-Strippel, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit. „Wer Anschluss in einem neuen Bereich sucht, braucht Unterstützung“, sagt Bürgermeister Hartmut Spogat.

Für wen ist dieser Infotag gedacht?

Mit der Veranstaltung, die in dieser Form die erste Kooperation zwischen Agentur für Arbeit und Stadt Fritzlar ist, sollen Frauen aus dem ganzen Schwalm-Eder-Kreis angesprochen werden. Besonders aber Frauen, die nach einer Auszeit wieder in den Beruf zurückkehren wollen. Betriebe sind ebenfalls eingeladen, um sich zu informieren. „Wir wollen Frauen ansprechen, die Arbeit haben, aber auch die, die Arbeit suchen“, berichtet Bärbel Kesper, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit.

Wo ist Gleichberechtigung noch nicht völlig erreicht?

Bei der Bezahlung stehen Frauen häufig noch schlechter da als Männer, Frauen sind häufiger in Teilzeit beschäftigt. Speziell in Pflege- und Erziehungsberufen sei die Bezahlung „noch ein großes Manko“, sagt Bärbel Kesper.

Welche Chancen bietet Frauen die Digitalisierung?

Die Digitalisierung biete in erster Linie die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, so Kesper. Gerade im ländlichen Raum hätten Frauen so die Chance, auch von zu Hause aus zu arbeiten.

Was können Frauen tun, um sich den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern?

Die Expertinnen empfehlen, den Kontakt zum Betrieb auch in der Zeit der Pause weiter zu halten. Frauen sollten weiterhin an Fortbildungen des Betriebs teilnehmen. „Dann klappt das in der Regel sehr gut“, sagt Kesper. Verpasstes könne so gut wieder aufgeholt werden. Die Kinderbetreuung sollten Eltern untereinander aufteilen, sodass die Frau nicht das alleinige Risiko trägt, wenn sie zu Hause bleibt.

Wie haben sich die Anforderungen an Weiterbildung und Qualifizierung geändert?

Wurden früher Gruppen gemeinsam in einem Raum, an einem Ort geschult, gebe es heute Versuche, in einem virtuellen Klassenzimmer zu unterrichten. Teilnehmerinnen könnten sich so von zu Hause aus zuschalten. Außerdem gebe es inzwischen spezielle Angebote mit Kinderbetreuung.

Was wird Gästen an diesem Tag geboten?

Der Infotag beginnt um 15.30 Uhr mit einem Sektempfang vor dem Fritzlarer Rathaussaal, er ist über die Außentreppe erreichbar. Amanda Witkowski von der Hans-Böckler-Stiftung wird um 16.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Chancen für Frauen in der Digitalisierung“ halten. Im Anschluss besteht Gelegenheit, sich an Thementischen auszutauschen, die zu Wiedereinstieg, Fortbildung, Umschulung und Qualifizierung informieren. Mit dabei sind etwa das FaFritz, die VHS und die Frauencomputerschule, der Starthilfe-Ausbildungsverbund wird einen Bewerbungscheck anbieten.