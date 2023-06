Zwischen Reibert und Bibel: Alexander Ulrich ist der neue evangelische Militärpfarrer für Nordhessen

Bundeswehr in Fritzlar

+ © Daniel Seeger Ist der neue Militärpfarrer für Fritzlar, Schwarzenborn und Kassel: Alexander Ulrich. Auf unserem Foto steht Ulrich vor der Kaserne der Heeresflieger in Fritzlar. © Daniel Seeger

Seelsorge ist sein Steckenpferd: Alexander Ulrich ist der neue Militärpfarrer in Fritzlar. In seinem Job wird er auf ganz unterschiedliche Menschen treffen.

Fritzlar – Wer zu Militärpfarrer Alexander Ulrich will, der muss vorbei an ausgemusterten grünen Hubschraubern, die von längst vergangenen Zeiten zeugen, an vielen Hallen und an Kasernengebäuden, die wie große Mehrfamilienhäuser anmuten. Das Büro des 44-Jährigen liegt ganz am Rand der Georg-Friedrich-Kaserne in Fritzlar. Er wurde Ende Mai ins Amt eingeführt und ist zuständig für die Bundeswehr-Angehörigen und ihre Familien in Fritzlar, Schwarzenborn und Kassel.

„Es ist gar nicht so schlecht, dass wir nicht mittendrin sind“, sagt Ulrich beim Gespräch im Pfarramt. Denn so bekommt nicht gleich jeder mit, wenn etwa ein Soldat ihn besucht. Und unter anderem dafür ist Ulrich da: für Gespräche und Seelsorge. „Hier kann man alles besprechen, ohne Angst zu haben, dass etwas in der Personalakte landet.“ Eigentlich ist er schon seit Januar in Fritzlar – die vergangenen Monate galten als Probezeit. „Ich war überrascht, wie viele Soldaten gleich im ersten Monat zu mir gekommen sind. So viele Menschen waren es sonst in der Gemeinde das ganze Jahr lang nicht“, sagt er. Die Gründe dafür sind vielfältig. Nicht selten sind es familiäre Anliegen, denn unter den Fritzlarer Soldaten sind auch viele Pendler. „Die Entfernung zur Familie ist für viele nicht immer einfach.“

Militärpfarrer ist ein Beruf mit vielen Facetten

Beim Betreten des Pfarramtes gelangt man in einen großen Raum. Viele Gruppentische und Stühle stehen dort. Auf einigen Tischen liegen noch Zettel und Stifte. Am Ende des Raums hängt eine weiße Leinwand. Als Ulrich sie hochzieht, offenbart sich ein kleiner Altarraum. „Wir sind voll ausgestattet“, sagt er und lacht. Denn natürlich feiert er als Pfarrer auch regelmäßig Gottesdienste. Die Raumausstattung verrät außerdem eine weitere Seite seines Jobs – der Ethik-Unterricht, auf den Soldaten einen Anspruch haben.

Im Nachbarzimmer sitzt Pfarrhelferin Claudia Ullrich – Ullrich mit Doppel-L. Sie kümmert sich um die Verwaltungsaufgaben. Zwischen beschrifteten Aktenordnern steht eine große Bibel mit festem Einband. Ein Regalbrett tiefer liegt ein kleines graues Taschenbuch. „Der Reibert“ steht in großen Buchstaben auf dem Deckel, daneben ist das schwarze Tatzenkreuz abgebildet – das Hoheitszeichen der Bundeswehr. Das Buch gilt als Standardwerk für Soldaten.

Als Militärpfarrer geht es auch in Auslandseinsätze

Alexander Ulrichs Job ist anders als der eines Gemeindepfarrers – auch wenn er natürlich kein Soldat ist. Er arbeitet nicht mit Waffen oder schwerem Gerät, sondern mit den Menschen, die solche Dinge im Ernstfall benutzen müssen. „Ich bin mir sicher, dass man die Freiheitlich-Demokratische Grundordnung nur dann aufrechterhalten kann, wenn man sie verteidigt“ – und das geht nicht ohne Bundeswehr, sagt er. Auch in Auslandseinsätze wird Ulrich als Militärpfarrer gehen.

Doch nach Berührungspunkten mit der Truppe sucht man in seinem Lebenslauf vergebens: Zivildienst bei der Diakoniestation, Theologie-Studium, Vikariat in Oedelsheim an der Weser. Danach Stationen in der Schmalkaldischen Exklave der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und in Bebra. „Ein Freund hat mich auf die Stelle aufmerksam gemacht“, sagt Ulrich. Genau zu einer Zeit, in der für ihn klar war, dass er eine Veränderung wollte.

Neuer Militärpfarrer in Fritzlar ist auch Ansprechpartner für Kirchengemeinden

Trotzdem bringt er genau das mit, was man als Militärpfarrer braucht. In Schmalkalden war er mit einem Viertel seiner Stelle Klinikpfarrer, hatte seinen Arbeitsschwerpunkt im Palliativbereich. „Die Arbeit mit Menschen in Krisen und Extremsituationen hat mich dort begleitet. In den drei Jahren habe ich festgestellt, dass ich das wirklich gern mache.“

In den kommenden knapp sechs Jahren wird sich Ulrich als einer von nur zwei evangelischen Militärpfarrern in Hessen um die Sorgen und Nöte der Soldaten und ihrer Angehörigen kümmern und sie in vielen Lebenslagen zu begleiten. So lange ist er von der Landeskirche freigestellt und arbeitet als Bundesbeamter auf Zeit. Und so lange ist er auch Ansprechpartner für alle Kirchengemeinden in Fragen rund um Militärseelsorge und das Thema Friedensethik.

Ulrich hat sich ein wichtiges Ziel gesetzt: Er will nicht nur in Fritzlar, sondern auch in den anderen Standorten präsent sein. Dort erwarten ihn dann unterschiedliche Menschen mit ebenso unterschiedlichen Aufgaben und Erfahrungen. Vom Elitesoldaten der Fernspähkompanie 1 bis zum Profi-Musiker beim Heeresmusikkorps. (Daniel Seeger)