Kleinmunition in Fritzlarer Ederauen entdeckt

Von: Christina Zapf

Mit einem Bagger werden die mit einem speziellen Sensor in bis zu 1,20 Meter Tiefe, je nach Bodenbeschaffenheit, georteten Gegenstände ausgegraben. © Peter Zerhau

In den Ederauen in Fritzlar geben Absperrungen und Baggerarbeiten derzeit Rätsel auf. Wir haben bei Bürgermeister Hartmut Spogat und bei der Polizei nachgefragt.

Hintergrund für die Arbeiten ist der Hessentag. Für das Landesfest soll in den Ederauen eine Brücke über die Eder gebaut werden. „Der Boden wurde sondiert“, sagt Jens Breitenbach, Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder. Genaueres weiß Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat.

Die Stadt Fritzlar habe beim zuständigen Regierungspräsidium (RP) Darmstadt, dort ist der Hessische Kampfmittelräumdienst angesiedelt, angefragt, ob Bereiche, die für das Landesfest in Anspruch genommen werden sollen, gegebenenfalls in einem Gefährdungsbereich liegen könnten, so Spogat.

Die unter anderem auf alten Luftaufnahmen basierte, flächenbezogene Auswertung des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen habe ergeben, dass sich die Flächen östlich der Spickebrücke und südlich der Eder im Bereich von ehemaligen Flak-Stellungen befinden und daher grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass sich dort Kampfmittel finden lassen. Somit sei, so das RP Darmstadt, eine systematische Überprüfung erforderlich. Aus diesem Grund beauftragte die Stadt Fritzlar die Kampfmittelsondierung, die betroffenen Flächen systematisch mittels magnettechnischer Flächensondierung zu untersuchen.

Kleinmunition in Fritzlarer Ederauen wird entfernt

Dabei wurden „umfangreiche Verdachtspunkte – so genannte Anomalien – festgestellt“, erklärt Spogat. Um die betroffene Fläche auch künftig nutzen zu können und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde die Firma KSU Kampfmittelsondierung mit Sitz in Langenhagen mit der Kampfmittelräumung beauftragt. Wie die Stadt Fritzlar mitteilt, handelt sich laut den Facharbeitern der Firma KSU bei den bisher zu Tage geförderten Kampfmitteln um Kleinmunition, wie beispielsweise Gewehrpatronen, Flak-Munition und Stabbrandbomben. Das Unternehmen selbst mache keine Angaben zu seinen Aufträgen, hieß es von KSU auf HNA-Anfrage.

Warnschild sorgt für Verunsicherung: Auf die Kampfmittelräumung werden Passanten unter anderem durch dieses Schild hingewiesen. © Jörg Wahrlich/nh

Im Zuge der laufenden Räumarbeiten in den Ederauen, die am 21. August begannen, habe sich herausgestellt, dass die Fläche in erheblichem Maße aufgefüllt wurde. „Diese Aufschüttungen wurden vermutlich bereits kurz nach Ende des 2. Weltkrieges vorgenommen, was die Kampfmittelräumung zusätzlich erschwert“, teilt Bürgermeister Hartmut Spogat mit.

Kampfmittelsondierung in den Ederauen in Fritzlar

Wann die Bergungsarbeiten abgeschlossen sein werden, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Das sei abhängig von der Zahl und Art der im Verborgenen liegenden „Anomalien“. Die Bergung könne bei weiterhin ähnlicher Funddichte und gleichem Bergungstempo aber noch einige Wochen in Anspruch nehmen.

Nach bisherigem Planungsstand wird es im betroffenen Bereich der Ederauen während des Hessentages eine Fläche für die Bundeswehr geben. Östlich der Spickebrücke wird zudem eine temporäre Ederquerung in Form einer Pontonbrücke geschaffen. Deren Zuweg führt laut Stadt Fritzlar ebenfalls über die Fläche, die gerade von Kampfmitteln bereinigt wird. (Christina Zapf)